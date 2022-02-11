Историческая медаль. Лыжник Большунов завоевал шестую олимпийскую награду в карьере

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов, выигравший в пятницу серебро в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом, стал рекордсменом среди отечественных лыжников по числу олимпийских наград. У Большунова их теперь шесть: три серебра и бронза Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, золото и серебро Игр в Пекине.

На эту тему Большунов заявил, что недоволен серебром олимпийской гонки с раздельным стартом

25-летний спортсмен превзошел достижение советского лыжника Николая Зимятова, завоевавшего три золота на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, а также золото и серебро Игр 1984 года в Сараеве. Исторический результат сам Большунов воспринял спокойно. "Самым титулованным можно стать только после того, как золота будет побольше", - сказал спортсмен журналистам. По словам Большунова, вторым местом он остался недоволен, при этом отметил, что победитель старта финн Ийво Нисканен был на высоте. Бронзовым призером гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Российские лыжники Алексей Червоткин и Илья Семиков, занявшие пятое и девятое места соответственно, отметили, что второй круг трассы дался им с большим трудом. Это могло быть вызвано и сложностью самой трассы, и высотой, и особенностями долгой акклиматизации. Иван Якимушкин, ставший по итогам гонки 13-м, признался, что не восстановился окончательно после болезни и его состояние не позволяет ему показывать более высокие результаты. Шорт-трекисты Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян вышли в финал в эстафете на дистанции 5 000 метров, финал пройдет 16 февраля. Ситников и Ивлиев также вышли в четвертьфинальные забеги на дистанции 500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут 13 февраля. В шаге от медалей Медаль Большунова стала единственной олимпийской наградой, которую получили в пятницу российские спортсмены. Близок к пьедесталу почета был олимпийский чемпион 2014 года скелетонист Александр Третьяков. На соревнованиях в пятницу он стал четвертым. Отставание от олимпийского чемпиона немца Кристофера Гротхера составило 0,98 секунды, Евгений Рукосуев стал в гонке шестым.

На эту тему Скелетонист Третьяков сообщил, что планирует выступить на еще одной Олимпиаде

"Проехал сегодня два заезда, были большие ошибки, - сказал Третьяков. - Столько лет готовился, в хорошей форме был, подвел себя, семью, друзей, тренерский штаб, виноват, конечно, только я сам, мне с этим жить. Дальше отдохну и буду готовиться к следующим стартам". 36-летний спортсмен выразил надежду, что ему удастся выступить еще на одной Олимпиаде. Рукосуев, для которого Олимпиада в Пекине стала дебютной, остался своим результатом недоволен. "Езда была совсем неуверенная, - сказал он. - Первый заезд был неплохой, остальные - я на тренировках лучше ездил, чем на соревнованиях. Это все просто из-за моей головы, она не справилась с уровнем нагрузки или чем-то еще".

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Биатлонистка Кристина Резцова в спринте на 7,5 км допустила два промаха и заняла шестое место - лучший результат среди российских спортсменок. По словам ее личного тренера Виталия Норицына, Резцовой по силам побороться за медаль Олимпиады в Пекине со многими конкурентками, если исправить ситуацию со стрельбой. Сама Резцова сказала журналистам, что злится на себя из-за ошибок на огневом рубеже. "Если бы не промахи" - отвратительная фраза. Если бы не они, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой", - отметила она. Пятым на дистанции 10 000 метров стал российский конькобежец Александр Румянцев, первое место занял швед Нильс ван дер Пул, установивший мировой рекорд (12 минут 30,74 секунды) и завоевавший на Олимпиаде в Пекине вторую золотую медаль. "Эмоции на самом деле положительные, отдал всего себя этой дистанции, этому забегу. Понимал до старта, что если хочешь претендовать на призы, нужно выигрывать хотя бы у одного голландца. С этой задачей я не справился", - отметил Румянцев. Хоккеисты вышли в четвертьфинал

Главным событием в командных видах спорта стал выход российской хоккейной сборной в четвертьфинал олимпийских соревнований с первого места в группе В. В пятницу россияне обыграли датчан со счетом 2:0, сборные Чехии и Швейцарии сыграли в основное время вничью (чехи победили со счетом 2:1 по буллитам). "Главное - победа. Ребята стараются, но 10 минут играли в большинстве и ни одного гола - это настораживает. Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы. Есть у нас хорошие мастера", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. 12 февраля россияне сыграют с командой Чехии. Мужская сборная по керлингу уступила швейцарцам (3:6), но обыграла датчан (10:2). Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии (7:8).