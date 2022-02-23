Точечная селекция "Зенита" и возвращение Смолова в "Динамо". Итоги трансферного окна в РПЛ

Петербургский клуб потратил этой зимой на новичков больше всех в лиге - €32,15 млн

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в российском футболе закрылось в ночь на 23 февраля. Ни один из клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не был пассивен в период дозаявок - в каждую из 16 команд перед возобновлением сезона пришел как минимум один новичок. Действующий чемпион России петербургский "Зенит", по оценке профильного портала Transfermarkt, потратил этой зимой на четырех новичков больше всех в лиге - €32,15 млн. При этом сине-бело-голубые заработали на трансферах €2,5 млн. Самым дорогим новичком всей РПЛ стал нападающий Юри Алберто, который приехал в Россию из бразильского "Интернасьонала" (€25 млн). Этот трансфер занимает 14-е место в списке самых дорогих зимних переходов мира в 2022 году.

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20-летний южноамериканец перешел в "Зенит" в качестве замены иранцу Сердару Азмуну. Изначально он должен был уйти в германский "Байер" летом на правах свободного агента, но клубы форсировали переход, и он смог состояться уже зимой - клуб из Леверкузена заплатил за одного из самых результативных иностранных футболистов в истории чемпионата России €2,5 млн. Помимо Азмуна "Зенит" расстался с защитником Эммануэлем Мамманой и полузащитником Кириллом Кравцовым. Первый расторг контракт с петербуржцами и перешел в аргентинский "Ривер Плейт", а второй на правах аренды перебрался в "Нижний Новгород". Еще тремя новичками "Зенита" в это межсезонье стали защитники Арсен Адамов и Нуралы Алип, а также нападающий Иван Сергеев. Первый был куплен у екатеринбургского "Урала" (€5 млн), второй взят в аренду у казахстанского "Кайрата". Третий игрок из этого списка перешел в петербургскую команду из самарских "Крыльев Советов" (€2,15 млн). Ближайший преследователь "Зенита" московское "Динамо" (36 очков в 18 турах против 38 у петербуржцев) зимой совершило только один трансфер "на вход". Бело-голубые подписали контракт со своим воспитанником - 31-летним Федором Смоловым. Поскольку его контракт с "Локомотивом" заканчивался летом и тогда он мог уйти бесплатно, железнодорожники договорились о продаже за €120 тыс. (рыночная стоимость оценивается в €7 млн). Нападающий уже выступал за "Динамо" с 2007 по 2015 год, после чего играл за "Краснодар" и "Локомотив", а также полгода провел в аренде в испанской "Сельте". Что касается трансферов "на выход", "Динамо" по соглашению сторон разорвало контракты с защитником Григорием Морозовым, полузащитником Антоном Тереховым и нападающим Сильвестром Игбуном. Также клуб отдал в аренду в латвийский РФШ атакующего хавбека Владислава Галкина. Скромная селекция "Сочи" и массивное усиление ЦСКА Идущий на третьем месте "Сочи" (31 очко) также точечно укрепил состав. Команда из Краснодарского края подписала контракты с защитниками Ваней Дркушичем и Артемом Макарчуком, которые ранее выступали за словенский "Браво" и калининградскую "Балтику". По данным Transfermarkt, за них сочинцы заплатили €120 и €115 тыс. соответственно. Еще одним новичком стал нападающий Георгий Мелкадзе - он перешел в "Сочи" из "Спартака" на правах свободного агента. Зимой клуб продал в румынский ЧФР нападающего Марко Дуганджича, сумма сделки составила €500 тыс. Также "Сочи" расторг контракты с левым защитником Павлом Шакуро и атакующим полузащитником Эриком Варданяном. Кроме того, в аренду были отданы защитник Матео Барач ("Крылья Советов"), полузащитник Егор Пруцев ("Нефтехимик") и нападающий Максим Барсов ("Балтика").

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ЦСКА (четвертое место, 30 очков) провел активную трансферную кампанию. Зимой армейцы подписали полноценный контракт с бывшим парагвайским атакующим полузащитником американского "Нью-Йорк Сити" Хесусом Мединой. Также клуб взял в аренду турецкого и колумбийского атакующих хавбеков Юсуфа Языджи (французский "Лилль") и Хорхе Карраскаля (аргентинский "Ривер Плейт"). Кроме того, за два дня до закрытия трансферного окна состав красно-синих на правах аренды пополнил ивуарийский полузащитник оборонительного плана Жан-Филипп Гбамен (английский "Эвертон"). Параллельно с трансферами "на вход" ЦСКА отдал в аренду сразу нескольких игроков из основной обоймы. Нападающий Федор Чалов отправился в швейцарский "Базель", полузащитники Константин Кучаев, Кристиан Бистрович и Эмиль Бохинен - в казанский "Рубин", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и итальянскую "Селернитану" соответственно. Кроме того, армейцы расторгли контракт с игроком обороны Седриком Гогуа, а также продали в "Кайрат" защитника Виктора Васина (€100 тыс.). Обновление атаки от "Краснодара" и "Локомотива" Идущий с 29 очками на пятом месте "Краснодар" в самом начале января расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Ему на смену пришел германский специалист Даниэль Фарке, который до РПЛ успел поработать на родине в системе дортмундской "Боруссии", а также потренировать английский "Норвич". Также клуб подписал контракты с двумя игроками. Усилением защиты должен стать 29-летний парагваец Хуниор Алонсо (€8 млн), последним клубом которого был бразильский "Атлетико Минейро", добавить результативности призван 20-летний норвежец Эрик Ботхейм (€5 млн) из "Будё-Глимта", которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале 2022 года включил в список 40 самых перспективных молодых игроков Европы. Во время зимнего периода дозаявок "Краснодар" отдал в аренду двух полузащитников - нидерландец Тонни Вильена отправился в испанский "Эспаньол", а датчанин Юнес Намли - в нидерландскую "Спарту". Также клуб прекратил сотрудничество с двумя игроками обороны - Урошем Спаичем и Дмитрием Стоцким.

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Располагающийся на шестой позиции "Локомотив" (28 очков) зимой приобрел трех игроков - получившего российское гражданство защитника донецкого "Шахтера" Марка Маммпаси (€3 млн), нападающего Вилсона Изидора из выступающего в чемпионате Франции "Монако" (€3,5 млн), а также форварда Яна Кухту из чешской "Славии" (€5 млн). Последний из новичков во время сборов успел проявить себя ярче остальных - на его счету пять мячей в четырех товарищеских матчах. Помимо Федора Смолова "Локомотив" зимой продал белорусского нападающего Виталия Лисаковича (€1,2 млн) и бразильского защитника Мурило Серкейру (€2,2 млн) в казанский "Рубин" и бразильский "Палмейрас" соответственно. Также железнодорожники досрочно прервали аренду атакующего полузащитника английского "Челси" Тино Анджорина, который из-за травмы не смог проявить себя в команде. Кроме того, клуб отдал в аренду в "Ростов" правого защитника Александра Сельянова, а также расторг контракт с нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем. Идущий седьмым грозненский "Ахмат" (27 очков) зимой подписал контракт с всего одним новичком - им стал полузащитник оборонительного плана из "Химок" Александр Трошечкин. Параллельно с этим грозненцы расстались с бразильским атакующим хавбеком Раванелли и сенегальским нападающим Аблаем Мбенгом. Также они отдали в аренду в румынский "Фарул" игрока группы атаки Габриэла Янку. Занимающие восьмую строчку "Крылья Советов" (27) провели активную трансферную кампанию. Состав самарцев пополнили сразу 12 новых игроков, среди которых выделяется аренда у "Рубина" 23-летнего нападающего Ивана Игнатьева. Из 12 трансферов "на выход" у волжан помимо перехода Ивана Сергеева в "Зенит" выделяются сделки со "Спартаком" по выкупу прав на защитника Никиту Чернова и полузащитника Данила Пруцева. Массированное обновление "Спартака" на вырост После завершения первой части сезона-2021/22 "Спартак" расстался с главным тренером Руем Виторией - решение досрочно прекратить сотрудничество с португальцем было принято, несмотря на то что команда, хоть и шла в чемпионате на девятом месте (23 очка), зато в Лиге Европы заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала. Ему на смену пришел итальянец Паоло Ваноли. Его соотечественник Лука Каттани занял пост спортивного директора красно-белых. Красно-белые зимой потратили на новичков в общей сложности €14,26 млн - это второй показатель в лиге после "Зенита". Самым дорогим новичком стал ямайский форвард Шамар Николсон из бельгийского "Шарлеруа" (€8 млн). Также состав команды пополнили полузащитники Даниил Хлусевич (тульский "Арсенал", €3 млн), Данил Пруцев ("Крылья Советов", €1,5 млн) и Кристофер Мартинс Перейра (швейцарский "Янг Бойз", аренда до конца сезона за €500 тыс.), а также защитники Леон Классен (австрийский "Тироль", €900 тыс.) и Никита Чернов ("Крылья Советов", €110 тыс.). Кроме того, "Спартак" подписал контракт с вратарем воронежского "Факела" Ильей Свиновым (€250 тыс.).

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Отдельного внимания заслуживает ситуация с защитником Самуэлем Жиго, который выступает за "Спартак" с лета 2018 года. Его контракт с российским клубом был рассчитан до конца сезона, после чего он мог уйти бесплатно. В конце января красно-белые продали игрока обороны во французский "Марсель", но тут же взяли его в аренду до конца сезона. По всей видимости, такая схема обусловлена непростым трансферным положением нового клуба защитника. 15 января газета L'Equipe сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Марселю" регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон. Решение вступит в силу летом текущего года. Таким образом французский клуб сумел усилиться на будущее, когда на него могут быть наложены санкции, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне, куда он может обратиться, не займет сторону международной организации. Зимой "Спартак" продал в казанский "Рубин" полузащитника Александра Ломовицкого (€1,5 млн). Помимо перебравшегося в "Сочи" Георгия Мелкадзе клуб на правах аренды покинули защитник Илья Гапонов ("Крылья Советов"), полузащитник Йоррит Хендрикс (нидерландский "Фейенорд") и Эсекьель Понсе (испанский "Эльче"). Посреди сезона решение о завершении карьеры принял 37-летний защитник Андрей Ещенко - он вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли. Возвращение в футбол Юрия Жиркова Самую активную трансферную кампанию среди клубов РПЛ провели "Химки" (16-е место, 14 очков). Подмосковный клуб подписал контракты с 13 игроками, расставшись при этом с восемью футболистами. Среди новичков обращают на себя внимание бывшие игроки сборной России - 33-летний и 37-летний полузащитники Павел Мамаев и Юрий Жирков. Последний не выходил на поле с лета 2021 года, когда он получил травму в составе национальной команды на чемпионате Европы. Полгода назад его контракт с "Зенитом" подошел к концу, и хавбек принял решение продолжить карьеру в команде из нижней части турнирной таблицы.

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