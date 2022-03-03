Международный паралимпийский комитет не допустил россиян до соревнований в Пекине

Решение было мотивировано отказом многих сборных выступать с российскими и белорусскими спортсменами, а также стремлением избежать скандалов во время Игр

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы все же не примут участие в Играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет (МПК) поменял свое изначальное решение из-за давления, которое на него оказали представители других стран - участниц соревнований на фоне специальной военной операции России на Украине. Еще в среду МПК по итогам своего исполкома выступил за допуск российских и белорусских команд к участию в Паралимпиаде, мотивируя это в первую очередь тем, что не хотел доводить дело до суда. Позиция организации поменялась на 360 градусов после того, как стали поступать сообщения о нежелании ряда команд соревноваться с россиянами. Об этом, в частности, сообщила хоккейная ассоциация Канады. Команда Латвии отказалась играть со сборной России по керлингу на колясках матч паралимпийского турнира, запланированный на 9 марта.

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Появившуюся позднее в СМИ информацию о запрете выступления на Паралимпиаде россиян и белорусов подтвердил и МПК. По словам президента организации Эндрю Парсонса, после первоначального решения с МПК связалось огромное количество участников. "Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Паралимпийских игр в Пекине. Несколько национальных паралимпийских комитетов, с некоторыми из которых связались их правительства, угрожают не участвовать в соревнованиях", - приводит слова Парсонса пресс-служба МПК. Помимо этого, Парсонс отметил, что ситуация в Паралимпийской деревне в связи с последними событиями обострилась, однако какие-либо факты агрессии к российским спортсменам он отрицал. "У нас не было сообщений о фактах агрессии, но что касается настроения спортсменов - они выражают свое мнение против того, что мы приняли вчера. Агрессии не было, мы хотели избежать именно этого, но напряжение в Паралимпийской деревне росло очень быстро. Деревня - не место для негатива, необязательно речь может идти о физических драках, мы не хотим, чтобы ситуация ухудшилась", - заявил Парсонс уже на экстренно созванном брифинге. Россия готовит иск Другим мотивом проводить Паралимпиаду без россиян и белорусов было желание того, чтобы все мысли организаторов, спортсменов и тренеров были сосредоточены на Играх, отметил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс. "Мы хотели, чтобы все сюжеты были о спортсменах, о тех, кто бросил всю свою жизнь на алтарь спорта. Сюда съехались люди со всего мира, чтобы описывать невероятные истории спортсменов. Важно, чтобы говорили о наследии Игр для данной страны. Надеемся, что решение, принятое сейчас, позволит сосредоточиться на людях, ради которых мы приехали", - сказал Спенс.

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Ответ Паралимпийского комитета России (ПКР) на такое решение МПК последовал еще до проведения пресс-конференции в Пекине. Решение МПК было названо необоснованным из-за того, что противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов, говорится в заявлении российской стороны. "В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы. Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам", - отмечается в заявлении Паралимпийского комитета России. ПКР также отметил, что оставляет за собой право "отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях". Под этим подразумевается, прежде всего, обращение в CAS. Министр спорта РФ Олег Матыцин после заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) сообщил, что иск в CAS на решение МПК готовится в оперативном режиме, чтобы успеть подать его до церемонии открытия Паралимпийских игр. "Мы сейчас вырабатываем в том числе юридическую позицию для того, чтобы подать в ближайшее время иски по защите прав наших спортсменов, по недопущению дискриминации спортсменов по национальному признаку и использованию спорта как инструмента политического давления, - сказал Матыцин после исполкома ОКР. - Решение отстранить нашу команду, которое сегодня принял Международный паралимпийский комитет, является грубым нарушением прав спортсменов и манипулированием в политических целях ценностями Олимпийской хартии и человеческой жизни. Особенно недопустимо применять какие-либо санкции в отношении паралимпийцев, тем более что они уже приехали на соревнования". Альтернатива для российских паралимпийцев Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал решение МПК дискриминационным, а также попросил ОКР подготовить подробную информацию о сложившейся ситуации в отношении каждой общероссийской федерации, оценить риски по исключениям, запрету на участие отечественных спортсменов и оперативно направить информацию в правительство. "Сегодня мы все находимся под беспрецедентным давлением, многие решения принимаются вопреки здравому смыслу. Но главное - разрушается гуманитарная миссия спорта, - сказал Чернышенко. - Сегодня стало известно, что Международный паралимпийский комитет все-таки отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Это решение носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма, учитывая еще и тот факт, что наши спортсмены уже находятся в Пекине".

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