Большой юбилей Промеса и новые вопросы к судейству. "Спартак" обыграл "Факел" в матче РПЛ

Нидерландский футболист преодолел отметку в 100 голов в составе красно-белых

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в Москве на "Открытие Банк - Арене" обыграл воронежский "Факел" (3:2) в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу посетили 5 002 зрителя, около 700 из них были болельщиками гостевой команды.

Перед началом игры в клубном магазине "Спартака" на "Открытие Банк - Арене" прошла автограф-сессия полузащитника Виктора Мозеса, которую посетили несколько сотен болельщиков. Желающих встретиться с нигерийским игроком было так много, что очередь заканчивалась на улице. Футболист красно-белых не выходил на поле с августа 2022 года, когда получил травму в гостевой встрече против екатеринбургского "Урала".

Главным героем матча стал оформивший дубль нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес (18-я и 42-я минуты), для него эти мячи стали 100-м и 101-м в составе красно-белых. Благодаря этим голам лидер московской команды приблизился к повторению рекорда по числу голов в чемпионатах России среди легионеров. На данный момент на его счету 84 мяча. По результативности среди иностранцев Промес уступает только выступавшему за ЦСКА бразильскому форварду Вагнеру Лав и иранскому нападающему Сердару Азмуну, который в разные годы играл за казанский "Рубин", "Ростов" и петербургский "Зенит" (на счету каждого из них по 85 голов).

На 41-й минуте форвард "Спартака" Александр Соболев отправил мяч в ворота "Факела", но гол был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). До перерыва "Факел" сумел сравнять счет - по голу на свой счет записали форвард Хызыр Аппаев (43) и Реда Рабей (45+3, с пенальти). Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый после подсказки VAR. После финального свистка руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил ТАСС, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча против "Факела".

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с журналистами не стал выделять работу судей на матчах "Спартака". "Мне кажется, что судьям пора включиться в чемпионат, потому что, как мне кажется, достаточно ошибок, хоть я и не ЭСК. Хотелось бы, чтобы ошибок было меньше", - отметил он.

После перерыва "Спартак" владел подавляющим преимуществом, не позволив сопернику нанести ни одного удара в сторону собственных ворот, но долгое время не мог забить. Окончательный счет во встрече установил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс (87). Для люксембуржца этот мяч стал вторым в этом розыгрыше РПЛ.

Особый день для героя матча

Автор дубля в ворота "Факела" Квинси Промес назвал особенным день, в который ему удалось первым среди легионеров "Спартака" преодолеть отметку в 100 голов. "Мне удалось войти в историю. Мы сегодня победили, на стадионе были мои родители, чувствовать их поддержку, конечно, здорово. Я вошел в историю, сложно понять, что я сделал; это особенное событие, эмоции, возможно, понимание придет к концу сезона", - сказал он.

Важную роль Промеса в игре против "Факела" в разговоре с ТАСС отметил автор победного гола красно-белых Кристофер Мартинс. "Не чувствую себя героем матча, героем матча всегда становится команда, - сказал полузащитник. - Квинси, который преодолел отметку в 100 мячей за "Спартак", герой - он проделал хорошую работу. Самое главное сегодня - три очка, мы должны поработать над тем, что пропустили два гола".

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после финального свистка, несмотря на победу, был недоволен работой судей и эмоционально пытался поговорить с ними. Один из помощников испанского специалиста и игроки красно-белых сдержали его. На послематчевой пресс-конференции он объяснил случившееся проявлением эмоций.

"Мы допускали ошибки, и я несу за них ответственность - "Спартак" не может пропускать так легко и так быстро после своего гола, - признал Абаскаль. - Тем не менее команда билась и боролась с первой по последнюю минуту, показывала характер и чувство собственного достоинства. Cуществуют разные обстоятельства, против которых мы играем. Нам нужно идти вперед, совершенствоваться и работать еще больше, чтобы никакие обстоятельства не мешали нам".

Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун резко высказался о работе судейской бригады на матче против "Факела". "Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков (в матче против "Урала" при счете 2:2 не был засчитан гол Александра Соболева - прим. ТАСС). Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для "Зенита" к чемпионству, то это будет неправда, но я так скажу", - сказал Федун, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Победа "Локомотива" вопреки всему

В параллельном матче "Локомотив" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" (1:0). Единственный мяч во встрече на счету атакующего полузащитника Сергея Пиняева (11), для которого этот гол стал дебютным за московский клуб. Голевую передачу в этом эпизоде ему отдал полузащитник Максим Глушенков. Оба футболиста пополнили состав железнодорожников в зимнее трансферное окно, перейдя из самарских "Крыльев Советов".

"Локомотив" сумел удержать победу, несмотря на то, что заканчивал матч вдевятером - главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил защитников железнодорожников Станислава Магкеева (20) и Максима Ненахова (60). Оба игрока покинули поле, получив по две желтые карточки. После удаления Магкеева капитаном "Локомотива" стал нападающий Артем Дзюба, который провел за команду второй матч в РПЛ. Первый капитан команды полузащитник Дмитрий Баринов пропустил игру с "Ахматом" из-за перебора желтых карточек.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции назвал победу над "Ахматом" очень важной и волевой. "Игра может складываться по-разному, что-то может получаться, что-то - нет. Сегодня произошли удаления. Но то, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, духовито, характерно, играли все вместе - это дорогого стоит", - отметил специалист, комментарий которого приводит пресс-служба железнодорожников.

В заключительном матче дня "Краснодар" дома одержал волевую победу над московским "Динамо" (3:1). На гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина (19) хозяева поля ответили дублем бразильского полузащитника Кади Боржеса (24, 67) и точным ударом Никиты Кривцова (90+3). С 59-й минуты гости играли в меньшинстве из-за того, что камерунский полузащитник Николас Нгамалё получил прямую красную карточку.

Победа над "Динамо" стала для "Краснодара" первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. Серб возглавил краснодарский клуб 4 января, подписав контракт на два года. В дебютном для специалиста матче РПЛ "Краснодар" 5 марта дома сыграл вничью с московским "Торпедо" (2:2).

Такие разные серии "Урала" и "Торпедо"

В первом по хронологии матче дня екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл московское "Торпедо" (1:0). Единственный мяч во встрече после ошибки вратаря Александра Довбни забил нападающий Рай Влут - для нидерландского форварда этот мяч стал вторым подряд в РПЛ и третьим в семи играх чемпионата страны. Изначально игра должна была пройти на стадионе "Лужники", которая является основной для "Торпедо" в сезоне-2022/23. 7 марта московский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести встречу с "Уралом" на резервную "Арену-Химки" в связи с недостаточной готовностью газона на главном стадионе чемпионата мира - 2018.

"Урал" благодаря гостевой победе продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей (шесть побед, три ничьих); в последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали 17 сентября грозненскому "Ахмату" (1:2). В общей сложности беспроигрышная серия екатеринбуржцев во всех турнирах насчитывает 15 игр. Уральцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах. "У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было", - сказал ТАСС главный тренер "Урала", рассуждая о беспроигрышной серии команды.

"Мы не обращаем на это внимание, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными. Личный рекорд для меня? Не знаю, это повод посмотреть лично вам. Но если мы будет думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми", - отметил белорусский специалист.

"Торпедо" не может выиграть в чемпионате России на протяжении девяти матчей (шесть поражений, три ничьих). Единственную победу в этом розыгрыше премьер-лиги автозаводцы одержали 17 сентября, тогда со счетом 1:0 был обыгран ЦСКА. У столичной команды, которая занимает последнюю, 16-ю строчку в таблице чемпионата России, 7 очков в 19 матчах.

"Команда, которая борется за выживание, не может так играть, как мы в первом тайме, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев, комментарий которого приводит клубная пресс-служба. - Не хватало ни агрессии, ни эмоций, ни желания двигаться. Во втором тайме было хорошее качество игры, не хватило реализации, будем работать. Пропустили ненужный гол со стандарта, хотя прорабатывали это".

"По судейству есть претензии. Стопроцентный пенальти не назначили, когда человек разворачивается и играет локтем. По пенальти сомнений нет, нам читали перед сезоном лекции - говорили, если человек локтем играет - это пенальти. Сегодня, видимо, другое мнение. Хотелось бы, чтобы правила были одинаковыми", - добавил он.

О других матчах 19-го тура РПЛ

Программа 19-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день "Зенит" в Санкт-Петербурге примет подмосковные "Химки" (начало - 14:00 мск), ЦСКА в Москве сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (16:30), а "Ростов" в Ростове-на-Дону встретится с клубом "Пари Нижний Новгород" (19:30).

Перед воскресными матчами первое место в турнирной таблице РПЛ продолжает удерживать петербургский "Зенит", в активе которого 45 очков после 18 игр. На второй и третьей строчках располагаются "Спартак" (40 очков, 19 матчей) и "Ростов" (35, 18) соответственно. В пятерку лучших команд лиги на данный момент также входят "Динамо" (32; 19) и ЦСКА (29; 18).

В зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на 13-й и 14-й строчках располагаются "Локомотив" (19; 19) и "Факел" (19; 14). В зоне гарантированного сохранения прописки в высшем дивизионе российского футбола на 12-й строчке располагается с 19 очками после 18 игр "Пари НН" - нижегородцы находятся выше "Локомотива" за счет дополнительных показателей. В зоне прямого вылета в Мелбет - Первую лигу находятся "Химки" и "Торпедо". Подмосковная команда набрала в 18 матчах 13 очков, а московская - 7 в 19 встречах.

20-й тур РПЛ станет последним перед паузой на матчи с участием сборных, его игры пройдут 18 и 19 марта. В следующую субботу "Оренбург" примет "Спартак" (12:00), "Урал" - "Динамо" (14:15), "Факел" - "Сочи" (16:30), а "Локомотив" - "Краснодар" (19:30). В воскресенье состоится центральная игра тура - ЦСКА в Москве сыграет с действующим чемпионом России "Зенитом" (19:30). Также в этот день пройдут игры "Химки" - "Ростов" (14:00), "Крылья Советов" - "Ахмат" (16:30) и "Пари НН" - "Торпедо" (16:30).