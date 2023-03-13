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Сборные по футболу

Шанс на возвращение. Россияне выступят на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии

Шанс на возвращение. Россияне выступят на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игроки команды
© Станислав Красильников/ ТАСС

Соревнования пройдут в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), который пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

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Созданная в 2014 году CAFA является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). Чемпионат CAFA станет первым в истории, помимо сборной России, в нем примут участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана и еще одна азиатская сборная.

"Сборная России подтвердила свое участие в этом турнире", - сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана. Также в организации отметили, что очки пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). По формату восемь команды должны быть разделены на две группы по четыре в каждой, в финале сыграют победители квартетов, в матче за третье место встретятся сборные, показавшие второй результат.

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что "обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире". В пресс-службе CAFA ТАСС заявили, что организация согласовывает с ФИФА проведение первого чемпионата и участие в нем сборной России и что официальная информация пока не публикуется официально, так как многое находится на стадии согласования, а все подробности должны появиться в течение двух недель.

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Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов отметил значение турнира для объединения людей. "Участие сборной России, безусловно, повысит интерес к турнире, его статус, - сказал Урунов. - Будет больше болельщиков следить. Это здорово, что большинство команд участников - это страны бывшего Советского Союза, это же всегда было интересно. Замечательно, когда команды, которые в недалеком прошлом играли в одном чемпионате, будут играть в турнире, это объединяет людей, что очень важно".

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. После этого сборная России провела три товарищеских матча против национальных команд, которые являются членами CAFA. В сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

Возможность провести международные матчи

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что команде нужно воспользоваться возможностью сыграть в международном турнире. "Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире, - отметил Газзаев ТАСС. - Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был. Это тоже международный опыт, тем более там сыграет сборная Ирана, которая принимала участие в чемпионате мира".

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По мнению бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Романа Павлюченко, участие в азиатских футбольных турнирах поможет сохранить национальную команду. "Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов, думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть. Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать - почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную", - сказал Павлюченко ТАСС.

Данный турнир может быть интересен и в контексте дискуссий о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, о котором в конце ноября 2022 года говорил президент РФС Александр Дюков. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

В феврале нынешнего года стало известно, что женская сборная России до 17 лет примет участие в турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии в Бангладеш. Позднее в службе коммуникаций РФС ТАСС подтвердили получение приглашения участвовать в этом турнире развития УЕФА.

6 марта был объявлен расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. Окончательный состав должен быть объявлен 16 марта. В конце февраля служба коммуникаций РФС сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта. 

© Информационное агентство ТАСС
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