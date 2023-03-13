Шанс на возвращение. Россияне выступят на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии

Соревнования пройдут в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), который пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Созданная в 2014 году CAFA является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). Чемпионат CAFA станет первым в истории, помимо сборной России, в нем примут участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана и еще одна азиатская сборная.

"Сборная России подтвердила свое участие в этом турнире", - сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана. Также в организации отметили, что очки пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). По формату восемь команды должны быть разделены на две группы по четыре в каждой, в финале сыграют победители квартетов, в матче за третье место встретятся сборные, показавшие второй результат.

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что "обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире". В пресс-службе CAFA ТАСС заявили, что организация согласовывает с ФИФА проведение первого чемпионата и участие в нем сборной России и что официальная информация пока не публикуется официально, так как многое находится на стадии согласования, а все подробности должны появиться в течение двух недель.

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов отметил значение турнира для объединения людей. "Участие сборной России, безусловно, повысит интерес к турнире, его статус, - сказал Урунов. - Будет больше болельщиков следить. Это здорово, что большинство команд участников - это страны бывшего Советского Союза, это же всегда было интересно. Замечательно, когда команды, которые в недалеком прошлом играли в одном чемпионате, будут играть в турнире, это объединяет людей, что очень важно".

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. После этого сборная России провела три товарищеских матча против национальных команд, которые являются членами CAFA. В сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

Возможность провести международные матчи

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что команде нужно воспользоваться возможностью сыграть в международном турнире. "Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире, - отметил Газзаев ТАСС. - Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был. Это тоже международный опыт, тем более там сыграет сборная Ирана, которая принимала участие в чемпионате мира".

По мнению бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Романа Павлюченко, участие в азиатских футбольных турнирах поможет сохранить национальную команду. "Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов, думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть. Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать - почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную", - сказал Павлюченко ТАСС.

Данный турнир может быть интересен и в контексте дискуссий о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, о котором в конце ноября 2022 года говорил президент РФС Александр Дюков. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

В феврале нынешнего года стало известно, что женская сборная России до 17 лет примет участие в турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии в Бангладеш. Позднее в службе коммуникаций РФС ТАСС подтвердили получение приглашения участвовать в этом турнире развития УЕФА.

6 марта был объявлен расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. Окончательный состав должен быть объявлен 16 марта. В конце февраля служба коммуникаций РФС сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.