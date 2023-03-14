Сборная РФ может сыграть в чемпионате Центральной Азии по футболу. Что известно о турнире

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Отмечалось, что очки за матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), так как турнир пройдет в июньские окна организации для матчей сборных. В соревновании примут участие шесть членов CAFA: команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана, а также сборная России и приглашенная азиатская национальная команда. По регламенту восемь сборных поделят на две группы по четыре команды, победители каждой сыграют в финале турнира, а занявшие вторые места в своих квартетах встретятся в матче за третье место.

Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. Данное соревнование носит товарищеский характер, не являясь отборочным или квалификационным к определенному крупному турниру. Члены Азиатской конфедерации футбола поделены на пять регионов, среди них CAFA, SAFF, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF).