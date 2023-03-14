Сборная РФ может сыграть в чемпионате Центральной Азии по футболу. Что известно о турнире

О турнире
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13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Отмечалось, что очки за матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), так как турнир пройдет в июньские окна организации для матчей сборных. В соревновании примут участие шесть членов CAFA: команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Афганистана, а также сборная России и приглашенная азиатская национальная команда. По регламенту восемь сборных поделят на две группы по четыре команды, победители каждой сыграют в финале турнира, а занявшие вторые места в своих квартетах встретятся в матче за третье место.
Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. Данное соревнование носит товарищеский характер, не являясь отборочным или квалификационным к определенному крупному турниру. Члены Азиатской конфедерации футбола поделены на пять регионов, среди них CAFA, SAFF, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF).
Позиция РФС и CAFA
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13 марта в пресс-службе CAFA заявили ТАСС, что организация пока не делает официальных сообщений, так как не все детали согласованы, пообещав, что конкретика появится в ближайшие две недели. Среди деталей также находится в стадии согласования проведение самого турнира, а также участие в нем россиян.
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что организация обсуждает возможность и условия участия сборной страны в этом чемпионате. ТАСС запросил комментарии ФИФА, УЕФА и AFC, но на момент публикации материала не получил их.
Похожие соревнования в мире
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана, чемпионат CAFA пройдет впервые. При этом в региональных федерациях Азиатской конфедерации футбола подобные соревнования проходят регулярно на уровне мужских сборных. На регионы делится и Африканская конфедерация футбола (CAF): Северная зона, Западная зона А, Западная зона B, Центральная зона и Центрально-западная зона. В CAF у каждой региональной федерации существуют турниры, но не на уровне мужских сборных.
Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) делится на три региона: Северная Америка (NAFU), Центральная Америка (UNCAF) и Карибский бассейн (CFU). С 1963 года под эгидой конфедерации проходит Золотой кубок КОНКАКАФ, в период с 1973 по 1989 год соревнование являлось отборочным на чемпионат мира.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которого является РФС, разделения на региональные федерации нет, поэтому соревнования такого формата не проходят. Также нет разделений на региональные федерации в Конфедерации футбола Океании и в Южноамериканской конфедерации футбола.
Зачем сборной России выступать на турнире CAFA
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что национальной команде нужно воспользоваться возможностью сыграть на чемпионате CAFA. "Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире, — сказал Газзаев ТАСС. — Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был. Это тоже международный опыт, тем более там сыграет сборная Ирана, которая принимала участие в чемпионате мира".
Призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко считает, что участие в азиатских турнирах поможет сохранить национальную команду.
Также высказался один из представителей команд — участников чемпионата CAFA. Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов отметил, что участие россиян повысит статус соревнования. "Участие сборной России, безусловно, повысит интерес к турниру, его статус, — сказал Урунов ТАСС. — Будет больше болельщиков следить. Это здорово, что большинство команд участников — это страны бывшего Советского Союза, это же всегда было интересно. Замечательно, когда команды, которые в недалеком прошлом играли в одном чемпионате, будут играть в турнире, это объединяет людей, что очень важно".
Ситуация в российском футболе
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28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. С того момента российские клубы и сборные на всех уровнях провели несколько товарищеских матчей. В частности, сборная России по футболу провела три товарищеские игры: в сентябре — с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и с командой Узбекистана в Ташкенте (0:0). В марте планируется проведение товарищеских игр со сборными Ирана в Тегеране (23 марта) и Ирака в Санкт-Петербурге (26 марта).
В ноябре 2022 года из-за невозможности выступления в Европе президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком организации рассмотрит возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), однако 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА, ФИФА, а также Международным олимпийским комитетом (МОК) по участию российских команд в международных соревнованиях. Представители РФС, а именно генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент организации Александр Алаев провели переговоры с УЕФА за день до заседания исполнительного комитета европейской организации 25 января. Тогда же в службе коммуникаций РФС сообщили, что следующая встреча планируется в феврале, но информации о том, состоялась ли она, не последовало. 31 марта состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором, скорее всего, будут подведены итоги деятельности рабочей группы.
2 февраля Дюков посетил конгресс AFC, но в РФС не стали рассказывать о подробностях участия российского представителя. 6 февраля УЕФА пригласил Алаева, который является председателем комитета организации по футзалу и пляжному футболу, принять участие в заседании органа 25 апреля. 14 февраля стало известно, что российские футболистки примут участие в турнире другой региональной федерации Азиатской конфедерации — Федерации футбола Южной Азии, именно УЕФА пригласил поучаствовать команду в таком турнире в марте.
Возможно, ключевым станет конгресс ФИФА, который пройдет 16 марта в Руанде, РФС примет в нем участие.
Роман Шлуинский