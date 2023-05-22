В РФС заявили, что изменения в регламенте ФИФА позволят клубам быть более защищенными

Правило по приостановке контракта не будет применяться по отношению к иностранным игрокам и тренерам, которые в настоящее время работают в России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Изменения в регламенте Международной федерации футбола (ФИФА) по приостановке контрактов иностранных игроков и тренеров позволят российским клубам быть более защищенными. Об этом в понедельник заявили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Сегодняшнее решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА. Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию. Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке. Мы продолжаем считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта безосновательной и избыточной мерой, в то же время внесенные сегодня изменения в регламент ФИФА по статусу и переходам позволят российским клубам быть более защищенными и исключат возможность злоупотребления легионерами данным правилом", - говорится в заявлении.

22 мая пресс-служба ФИФА объявила о решении организации разрешить иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года. Они смогут воспользоваться правом приостановить действие трудовых договоров в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года направят письменное уведомление в свои клубы.

Правило не будет применяться по отношению к иностранным игрокам и тренерам, которые в настоящее время работают в России или на Украине, а также к тем, кто заключил или продлил контракт с российским или украинским клубом после 7 марта 2022 года. Игроки, чьи контракты были приостановлены, не смогут быть проданы или отданы в аренду, также они не смогут заключить контракты с другими российскими или украинскими клубами.

Российские клубы в сезоне-2022/23 не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, принятого в связи с ситуацией на Украине. Сборная России не была допущена до участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.