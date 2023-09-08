Главный тренер "Куньлунь Ред Стар" рассказал о проблемах с составом команды КХЛ

Китайский клуб одержал победы в первых трех матчах сезона

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний лидер Фонбет - Континентальной хоккейной лиги китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" столкнулся с рядом кадровых проблем перед стартом сезона. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Виктор Игнатьев.

"Все очень просто - количество игроков на данный момент такое же, каким оно было при подготовке к сезону. К примеру, у нас есть три хороших вратаря: Джереми Смит, Мэтт Джурусик и Саша Лазушин. Есть восемь взрослых защитников и один молодой, и в этих двух компонентах мы укомплектованы. Есть 14 нападающих, и это все", - рассказал латвийский специалист.

"Саша Лазушин получил травму, он будет отсутствовать в течение следующих нескольких недель, и мы остались с двумя вратарями. Мы не имеем дополнительные финансовые средства, чтобы подписать еще одного вратаря, и ни команды в ВХЛ, ни в молодежной лиге, откуда могли кого-то взять, у нас нет. То же самое со всеми другими игроками - дай бог, чтобы они оставались здоровыми, продолжали играть. Но мы потеряли уже Кори Кейна - недавно в Канаде прооперировали его кисть, и он выбыл на срок в лучшем случае две с половиной - три недели, в худшем - на четыре месяца", - добавил Игнатьев.

Китайская команда на старте регулярного чемпионата одержала победы во всех трех матчах.

Помимо Лазушина, "Куньлунь Ред Стар" потерял форварда Паркера Фу. "У него переломы ребер, и это четыре-пять недель. Заменить таких игроков некем, и если бы все оставались здоровыми, то все было бы нормально", - подчеркнул Игнатьев.

Об участии во Всекитайских играх

По словам специалиста, главной проблемой для команды было то, что по ряду причин она не могла вовремя собраться для подготовки к сезону. "Это было проблемой два-три года назад. В прошлом году мы еле собрали людей на Кубок мэра, и у нас игроки продолжали приезжать в сентябре и октябре. Мы были в усеченном составе, и даже те, кто у нас уже был, находились без предсезонной подготовки. То есть пришлось все форсировать в отсутствии какого-то плана подготовки".

К нынешнему сезону "Куньлунь Ред Стар" начал готовиться без шести ключевых игроков, которые принимали участие во Всекитайских спортивных играх.

"Хоккейный турнир Игр проходил на севере страны. Наши игроки представляли пекинскую федерацию хоккея, ее команда была самой сильной, и присоединились к нам только 8 августа. Это были наши два брата Фу, капитан команды Брэндон Йип, Джейк Челиос, Райан Спроул и вратарь Смит. Они там все выиграли. Что касается их формы, я скажу так, что те ребята, которые были здесь, были в гораздо лучшей форме чем те, кто приехал оттуда", - отметил Игнатьев.

По словам тренера, почти для всех команд КХЛ предсезонная подготовка изменилась после увеличения количества матчей и уменьшения пауз. "Начиная с конца октября команды говорили - нам бы дотянуть до паузы в ноябре. С прошлого года все изменилось: нет ноябрьской паузы, количество игр в сентябре-октябре увеличилось, нет возможности на раскачку, распределения нагрузки. Уже в прошлом году было интересно посмотреть, как команды построили свою подготовку, чтобы не просто начать хорошо чемпионат, но и поддерживать себя на хорошем уровне", - рассказал Игнатьев.