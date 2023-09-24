Волейболистки московского "Динамо" выиграли Кубок столетия

В финале московский клуб со счетом 3-1 обыграл "Ленинградку"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Ленинградку" в финальном матче Кубка столетия отечественного волейбола среди женских команд. Финал четырех турнира проходил в Новосибирске.

Матч завершился со счетом 3-1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18) в пользу столичной команды. В игре за третье место казанский клуб "Динамо - Ак Барс" обыграл калининградский "Локомотив" со счетом 3-2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).

В Кубке столетия принимали участие восемь команд. На первом этапе они были разбиты на две группы и провели турнир в два круга в двух разных городах. По его итогам по две лучшие команды каждого квартета вышли в полуфинал.

28 июля отмечалось 100-летие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.