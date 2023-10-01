В Царском Селе стартует Суперфинал чемпионата России по шахматам

Впервые в мужском турнире примут участие две женщины

ПУШКИН /Ленинградская область/, 1 октября. /ТАСС/. Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин стартует в государственном музее-заповеднике "Царское Село". Впервые в истории чемпионатов России в мужском турнире примут участие две женщины - Екатерина Лагно и Александра Горячкина.

В 2021 году Горячкина стала первой женщиной, сыгравшей в мужском чемпионате страны. По итогам турнира она заняла 10-е место из 12. Среди мужчин турнир проводится в 76-й раз, женщины разыграют титул в 73-й раз. Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев уверен, что участие Горячкиной и Лагно добавит интереса к турниру.

"То, что Горячкина и Лагно играют, - это очень правильное решение. Они две претендентки на звание чемпионки мира. Понятно, что им будет непросто, но их участие добавит интереса к турниру. Специалисты, конечно, говорят, что они займут место в серединке турнирной таблицы, но у меня предчувствие, что кто-то из них выстрелит и удивит", - сказал Ткачев.

"Здесь [в суперфинале] мы видим в какой-то степени прообраз будущей сборной России. Очень приятно, что участвуют молодые, амбициозные шахматисты", - добавил он.

Главными фаворитами в мужском турнире можно назвать Владислава Артемьева (рейтинг FIDE 2697), Евгения Томашевского (2694), Андрея Есипенко (2683) и Максима Матлакова (2674). Также в турнире выступят Евгений Наер, Володар Мурзин, Павел Понкратов, Артем Тимофеев, Клементий Сычев и Иван Розум.

Как рассказал ТАСС Артемьев, он не задумывается о целях на турнир: "Но если удастся выиграть, то я буду очень счастлив. В целом же показательными будут первые дни - тогда станет ясно, кто в какой форме, кто какие дебюты играет".

Участие женщин будет стрессом для мужчин

Лагно призналась ТАСС, что для нее Суперфинал чемпионата России будет подготовкой к турниру претенденток, который пройдет в апреле 2024 года. "Я давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю, при таком сильном составе участников было бы слишком оптимистично", - сказала Лагно.

"Моя главная цель - поиграть, потренироваться. Потому что для меня главное соревнование впереди - турнир претендентов в Торонто в следующем году. Поэтому суперфинал рассматриваю как тренировку", - добавила шахматистка.

Международный гроссмейстер Сергей Шипов уверен, что участие Лагно и Горячкиной будет стрессом для мужчин. "Для мужчин игра с женщинами в классику - это всегда стресс, потому что мужчины играют посильнее, поэтому давление будет и здесь. С другой стороны, попробуй еще обыграй, это не так просто, и даже великие чемпионы проигрывали женщинам. Уверен, что Екатерине и Александре будет очень полезно сыграть в мужском турнире. Александра часто играет в мужских соревнованиях, на суперфинал чемпионата России в Уфе 2021 года она отобралась по спортивному принципу, но вот для Екатерины это первый опыт участия в таком сильном турнире в классических шахматах", - сказал Шипов.

В женском турнире главные претенденты на победу - Полина Шувалова (рейтинг FIDE 2506), Валентина Гунина (2439) и Наталья Погонина (2432). Также в турнире примут участие Ольга Баделько, Алина Бивол, Марина Корнева, Екатерина Гольцева, Баира Кованова, Анна Шухман, Мария Якимова и Ольга Матвеева.

Соревнования проводятся в рамках проекта "Шахматы в музеях", который совместно реализуют ФШР и Фонд Геннадия Тимченко. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 1-6 и 8-12 октября. При дележе первого места двумя или более участниками (участницами) победитель будет определен на тай-брейке.