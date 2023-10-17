Поздно включились. Российские футболисты завершили сбор ничьей с командой Кении

Встреча в Турции закончилась со счетом 2:2

АНТАЛЬЯ /Турция/, 17 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в понедельник сыграла вничью с командой Кении в заключительном товарищеском матче на октябрьском сборе, встреча прошла на стадионе "Титаник Мардан" в Анталье. Кенийцы до игры не были фаворитами, команда располагается в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 109-й позиции, главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что футболисты могли недооценить соперника.

С первых минут в составе сборной России вышли три дебютанта. Место в воротах занял голкипер екатеринбургского "Урала" Илья Помазун, среди защитников по краям сыграли Юрий Горшков ("Крылья Советов") и Арсен Адамов ("Оренбург"). Во втором тайме на поле вышел нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев, для которого эта игра также стала дебютной в составе национальной команды. Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), матч посетили порядка 1 200 болельщиков.

Арена "Титаник Мардан" вмещает чуть менее 7 500 человек, но подъехать на общественном транспорте к ней нельзя, так как она находится в пригороде. Однако были организованы трансферы на автобусах до места игры. Матч посетили представители посольства России в Турции, паралимпийская сборная России по футболу, воспитанники академии "Зенита" в Турции. Среди поклонников футбола преобладали россияне, сборную Кении приехали поддержать порядка 100 человек. "Мы семьей довольно часто попадаем на матчи сборной в отпуске, в прошлый раз так было на Кипре. Год назад мы взяли тур в Турцию, так повезло, что в это время прошла игра", - сказал один из болельщиков. Билеты на игру нельзя было купить, вход был организован по спискам, при этом билеты раздавали бесплатно.

Стартовый состав, как и говорил Карпин до игры, отличался от состава на предыдущую товарищескую игру с камерунцами (1:0), которая прошла 12 октября в Москве. Сборная России уже на 8-й минуте забила первый мяч, с передачи Максима Мухина отличился Александр Соболев. В том же моменте вратарь сборной Кении Брайн Одхиамбо неудачно упал на газон, из-за чего ему потребовалась замена, вместо него в игру вступил Патрик Матаси. Несмотря на яркий старт, россияне еще в первом тайме пропустили два мяча.

На 16-й минуте Помазун отдал передачу на Дмитрия Баринова, но у него отобрал мяч Антони Агай, после чего последовал гол в пустые ворота. На 28-й минуте уже в составе сборной России была произведена вынужденная замена, из-за повреждения поле покинул полузащитник Даниил Фомин, его сменил Далер Кузяев. На 37-й минуте после подачи со штрафного мяч от головы защитника Георгия Джикии отлетел к Джуме Чока, и кениец реализовал выход один на один. Опасные моменты продолжали возникать у ворот сборной России до конца первого тайма, но не привели к голу. Во второй половине встречи вышло немало новых игроков, сборная России активнее стала действовать в атаке и в итоге смогла отыграться, на 89-й минуте отличился полузащитник Иван Обляков.

"Могли сыграть лучше"

Карпин предположил, что ничья с кенийцами могла стать результатом недооценки. "Начали, особенно первые минуты, хорошо, все получалось: прессинг, моменты в атаке, забили гол, - сказал Карпин журналистам. - Первый гол, возможно, выбил из колеи, но это не оправдание, конечно. Во втором тайме пытались, но только в конце включили те скорости, которые нужны. Но счет по игре. Не показалось, что сборная Кении была посильнее, может быть, недооценка [соперника]. Сегодня проблем с мотивацией не видел".

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат остался разочарован ничейным результатом. "Может быть, до игры каждый бы сказал, что такой результат будет хорошим для нас, - сказал он ТАСС. - Но, если вы смотрели матч, видели, как много шансов на голы у нас было, мы не можем сказать, что это хороший результат. Первый гол в наши ворота был очень простым, во втором - мы сделали большую ошибку. Немного разочарован".

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что сборная России могла сыграть лучше. "Непосредственно по игре вопросы логично задавать Валерию Георгиевичу [Карпину]. Точно могли и хотели сыграть с другим счетом. Но, к сожалению, такой результат - три наших ошибки привели к двум голам", - сказал он ТАСС.

После матча игроки сборной России отмечали плохое качество газона. В частности, об этом заявил защитник Александр Сильянов. "Думаю, что такой результат даже где-то из-за поля, вы сами видели, - сказал он журналистам. - Первая ошибка - мяч, как говорится, съело под ногой, второй - ну ляпнул, бывает, состояние газона не очень, твердое очень поле. Возможно, это придавало травматичности". Помазун подтвердил проблемы с газоном. "Первый гол был, потому что поле не очень хорошего качества, мяч подскочил, а второй - так случилось, так бывает, это футбол", - отметил он. Также Помазун рассказал, что его переполняли эмоции от дебюта за сборную России.

Матчем со сборной Кении российские футболисты завершили октябрьский сбор. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Камеруна (1:0). Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).

Следующий и заключительный сбор в 2023 году для команды России должен пройти в ноябре.