Тарасова объяснила неудачное выступление фигуриста Кондратюка отсутствием формы

На этапе Гран-при России в Омске олимпийский чемпион занял итоговое четвертое место, после короткой программы он шел восьмым

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Неудачное выступление олимпийского чемпиона Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Омске является следствием того, что фигурист не набрал необходимой физической формы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Кондратюк занял общее четвертое место, по итогам короткой программы он шел восьмым. После проката произвольной программы Кондратюк заявил, что ему стыдно за выступление на турнире.

"Это отсутствие формы, - сказала Тарасова. - У него произошел абсолютный срыв короткой программы, в произвольной программе у него не откатано 30%, если не больше".

Кондратюк после проката отметил, что был "довольно неплохо готов" к соревнованиям. "Собственные ощущения не всегда бывают правильными, они как раз проверяются на соревнованиях", - отметила Тарасова.

Победителем этапа стал ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин. "Мне он очень понравился, выглядел мастером. Поздравляю Алексея Николаевича", - сказала Тарасова.

Кондратюку 20 лет, он является победителем командного турнира Олимпиады в Пекине и чемпионом Европы 2022 года. В сезоне-2022/23 фигурист стал победителем и бронзовым призером этапов Гран-при России, а также завоевал бронзовую медаль финала серии.