Спасибо, "Рыжики". Призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру

Спортсмены являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в 2022 году в парном катании

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в Пхёнчхане и Пекине фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в понедельник объявили о завершении спортивной карьеры. Пара, которую много лет называют "Рыжиками" за огненный цвет волос Морозова, рассказала об этом в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале. Его ведущим является тренер спортсменов и их близкий друг олимпийский чемпион Максим Траньков, с которым они рука об руку прошли большую часть своего спортивного пути.

"Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать не будем, - сказал Морозов. - Я просил год назад, чтобы мы еще покатались, Женю не пришлось долго уговаривать. Сказал - давай еще покайфуем на соревнованиях без нервотрепки, без напряжения, для себя. Женя согласилась".

"Успешная ли карьера? Да, дальше - грандиозные планы", - сказала Тарасова.

Евгения Тарасова родилась в Казани, Владимир Морозов - в немецком Потсдаме в семье военнослужащего. Тарасова долгое время была перспективной одиночницей, хотя всегда мечтала выступать именно в парном катании. Морозов пробовал кататься с разными партнершами, пока в 2012 году не была образована их пара. Это произошло благодаря тренеру Станиславу Морозову, бывшему украинскому фигуристу, который когда-то катался с будущей олимпийской чемпионкой Сочи в паре с Траньковым - Татьяной Волосожар.

В свой первый сезон фигуристы выиграли Кубок Варшавы, где катались сразу по двум разрядам - в юношеском они стали вторыми, во взрослом пятыми. С тех пор фигуристы этап за этапом шли к своим спортивным вершинам, но путь был достаточно непростым, в том числе это связано с частыми сменами тренеров.

"Экспериментальная пара"

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании. На Играх в Пекине пара по итогам двух программ показала результат 239,25 балла, на 0,53 балла уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну, побившим мировой рекорд. Тарасова и Морозов стали двукратными серебряными призерами чемпионатов мира (2018, 2019), двукратными победителями (2017, 2018) и трехкратными серебряными призерами (2019, 2020, 2022) чемпионатов Европы.

В эфире у Транькова Морозов отметил, что они всегда были "экспериментальной парой", поскольку в своей карьере им часто приходилось менять тренеров. Пара тренировалась у Андрея Хекало, Нины Мозер, немца Робина Шолковы (экс-партнера олимпийской чемпионки Татьяны Савченко), Максима Транькова, Сергея Дудакова и Этери Тутберидзе.

"На протяжении всей нашей карьеры у меня было понимание, что мы какая-то экспериментальная пара. Мы катались у Нины Михайловны, потом в нашей команде появился Робин Шелковы. После Робина мы опять поменяли тренера, начали работать с тобой (с Траньковым - прим. ТАСС), потом была Марина [Зуева], потом группа Этери Тутберидзе", - рассказал фигурист.

К Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмены готовились с командой Нины Мозер. Сразу после этого фигуристы были вынуждены искать нового тренера, поскольку за год до Игр Мозер предупредила, что устала и больше не хочет тренировать. Мозер, узнав о решении спортсменов, отметила в беседе с ТАСС, что Тарасова и Морозов прошли большой путь, завоевали множество медалей. "Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно, дай бог им удачи в дальнейшем, пусть будут счастливы. Стоит ли им попробовать себя в качестве тренеров? Не знаю, это будет их выбор", - сказала она.

После сотрудничества с Мозер спортсмены начали тренироваться под руководством Транькова. В 2020 году в интервью ТАСС Траньков рассказал, что дважды был на Олимпийских играх как спортсмен, был как сотрудник Первого канала: "Я хочу работать на Олимпийских играх как тренер, хочу быть у бортика. Для меня это сейчас очень важно, и для этого все есть. Я хочу быть тренером, который привел свою пару к Олимпийским играм". В апреле 2021 года Тарасова и Морозов вместе с Траньковым стали членами команды Тутберидзе.

Траньков рассказал в подкасте, что именно он "спродюсировал" этот переход: "Я это спродюсировал, мы были в Нидерландах, там был [тренер группы Тутберидзе] Даниил Глейхенгауз с Морисом (Квителашвили - спортсменом группы Тутберидзе - прим. ТАСС). Я закинул ему эту идею, что мы должны попасть на Игры всем нашим клубом и это будет очень сильная команда. Я понимал, безо льда нам будет сложно. Даня донес эту идею до Этери Георгиевны, и они были готовы".

"Ради себя, ради болельщиков"

Мечта Транькова исполнилась - через четыре года после Пхёнчхана он стоял у бортика как тренер двукратных серебряных призеров Олимпийских игр. Но если в Пхёнчхане они были медалистами командного турнира, то в Пекине им удалось стать вице-чемпионами Игр среди спортивных пар. Показав, по их собственном признанию, прокат жизни - он действительно был практически безупречным, российские фигуристы всего 0,53 балла уступили китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

После Олимпиады фигуристы решили продолжить карьеру, но сезон для пары сложился непросто. В финале послеолимпийского Гран-при России фигуристы стали третьими, пропустив на первую ступень пьедестала Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, на вторую - Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

"Все хотели выступать на международных соревнованиях, но сложилось как сложилось. Мы просто наслаждаемся своим катанием, катаемся в удовольствие - ты уже завоевал олимпийские награды, и хочется кататься без стресса - ради себя, ради болельщиков", - рассказал тогда Морозов.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Настоящие профессионалы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила главную черту Тарасовой и Морозова - профессионализм. "Завершила катание очень профессиональная пара, которая на протяжении многих лет входила в сборную, - сказала Тарасова. - Настоящая спортивная пара. Они решили, что для них так будет лучше, но они будут работать, они никуда не ушли, остаются в фигурном катании, с нами. Очень важно, чтобы профессионалы продолжали работать".

Сами спортсмены готовы продолжать путь на поприще развития фигурного катания. Тарасова в настоящее время учится спортивному менеджменту в Российском международном олимпийском университете в Сочи. А в будущем может стать руководителем школы фигурного катания, в которой преподает ее супруг - олимпийский чемпион Сочи в парном катании Федор Климов. Не против продолжения карьеры в спорте и Морозов. Также у болельщиков остается возможность наблюдать любимых фигуристов в шоу, не так давно пара приняла участие в постановке Ильи Авербуха "Кармен".

Александр Энберт, который готовился вместе со спортсменами к Олимпиаде в Пхёнчхане в команде Мозер, в этом абсолютно уверен. "Сейчас спорт высших достижений сложен и в эмоциональном плане, и в физическом. Женя с Володей дошли до определенного предела, но впереди у них много всего интересного. Стоит отметить их прекрасное выступление в шоу "Кармен" Ильи Авербуха. Они раскрылись в новых ролях, я с любопытством и радостью смотрел на их номера. Они продолжают радовать зрителя новыми образами, думаю, мы еще не раз увидим их на льду", - добавил он.

У Авербуха все равно осталась доля сожаления по поводу их карьеры. "Само по себе это важное решение, и, мне кажется, оно всегда должно вызывать уважение. Ребята много отдали спорту, стране, абсолютно честны. И им нужно только сказать спасибо. Я очень люблю эту пару - Женя и Володя замечательные ребята, очень хорошие именно в человеческом плане. Думаю, что их карьеру, безусловно, можно назвать успешной, - сказал Авербух. - Конечно, привкус горечи от того, что нет олимпийского золота, будет присутствовать. Но, с другой стороны, ребята на Олимпиаде показали свое лучшее катание, и им предъявить тут нечего".