Булыкин считает дисквалификацию Галактионова на два матча РПЛ удачной для "Локомотива"

Главный тренер красно-зеленых пропустит матчи с "Зенитом" и "Уралом"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дисквалификация главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова на два матча по итогам встречи 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" является хорошей для команды, а ситуация - поучительной для всех. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3. Два мяча московская команда пропустила в компенсированное ко второму тайму время, последний мяч был забит с пенальти после окончания добавленных минут. После матча Галактионов в прямом эфире в нецензурной форме высказался о судействе в этой игре.

"Я видел решение, считаю, что все закономерно, ругаться матом в прямом эфире на большую аудиторию, при детях не следует, даже если ты, ведя в счете, сыграл вничью. Теперь все будут думать и контролировать то, что они говорят, зная об этом. Я считаю это решение хорошим для "Локомотива" и справедливым для всех, потому что последствия за такие действия могут быть более серьезными", - сказал Булыкин.

Также за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча дисквалификацию на один матч и один матч условно получил капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов. "Нужно следить за своими словами, потому что смотрят футбол все, неуважительное отношение к судьям повлекло такое наказание, оно еще довольно мягкое, - считает Булыкин. - "Локомотиву" можно спокойно себя чувствовать, но следующая игра с "Зенитом" будет очень важной для команды. Может быть, это даже поможет "Локомотиву", а может, сыграет решающую роль, потому что вчера, например, у "Динамо" удалился футболист, а они обыграли "Зенит".

"Локомотив" примет петербургский "Зенит" в рамках 17-го тура РПЛ 3 декабря. Тренер "Локомотива" пропустит также домашний матч с екатеринбургским "Уралом" 8 декабря.