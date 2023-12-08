Чесноков считает, что у Костомарова здорово получается играть в теннис

Финалист Кубка Дэвиса назвал олимпийского чемпиона великим человеком

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров отлично проявил себя в игре в теннис на тренировке с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

6 декабря Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео тренировки с Хачановым.

"Мне довелось встречаться с Костомаровым, это великий человек, - сказал Чесноков. - Он выкарабкался из ада, и его тело находится в очень хорошей форме, у него здорово получалось играть, он отлично прикидывал мяч. Иногда я прихожу смотреть матчи паралимпийцев с их неограниченными возможностями, и их кураж меня восхищает, ведь они продолжают жить, искать новые интересы. Костомарову можно только поаплодировать и поклониться".

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.