Семь спортсменов из КНДР примут участие в зимних играх "Дети Приморья"

Соревнования пройдут в феврале 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Участие в зимних спортивных играх "Дети Приморья", которые пройдут в феврале, примут семь атлетов из КНДР. О договоренностях, достигнутых во время рабочего визита в Пхеньян главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Корейская Народно-Демократическая Республика направит юношей и девушек для участия в первых международных зимних спортивных играх "Дети Приморья", которые пройдут в феврале во Владивостоке. Об этом договорился глава края Олег Кожемяко во время рабочего визита в Пхеньян. <…> Руководитель отдела департамента международных связей министерства физической культуры и спорта КНДР Пэ Хен Ок сообщила, что корейская сторона намерена отправить во Владивосток семерых ребят: трое из них будут бороться за победу в фигурном катании, еще четверо - в шорт-треке", - говорится в сообщении.

В планах главы Приморья, который второй день находится в КНДР, обсуждение с иностранными партнерами возможностей для развития гуманитарных связей. Первым шагом на пути к установлению крепкого сотрудничества станет участие юных спортсменов из КНДР в первых зимних международных играх "Дети Приморья". В фигурном катании страну представят двое юношей и одна девушка, в шорт-треке - двое молодых людей и две девушки.

"Для нас большая честь - принять ребят из вашей страны. Это будет хорошая возможность сделать так, чтобы наши дети общались друг с другом и впоследствии продолжали реализацию проектов, направленных на развитие спорта и укрепление дружбы", - цитируют Кожемяко в пресс-службе. В знак скрепления договоренностей Олег Кожемяко и Пэ Хен Ок разместили герб КНДР на флаге игр "Дети Приморья", куда в дальнейшем будут помещены государственные символы всех стран-участниц предстоящих международных соревнований.

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, Белоруссии, Китая и других государств. Всего в играх ожидается участие более 1,5 тыс. человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.