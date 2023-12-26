Фигурист Дикиджи рассказал об эффекте отказа от газировки и компьютерных игр

Спортсмен отметил, что стал лучше тренироваться после отказа от видеоигр

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи стал легче и эффективнее тренироваться после отказа от газировки и компьютерных игр. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Это было постепенно, - рассказал Дикиджи. - Раньше приезжал после тренировок и играл в компьютерные игры, не очень хорошо себя чувствовал, понимал, для здоровья это не очень. В какой-то момент подумал - а зачем мне это? Суперигроком я не стану, на что трачу так много времени, на "поиграть"? Вот это как по щелчку было".

"Перестал играть в компьютер - стал лучше тренироваться. Повлияло и то, что я стал тренировать - начал рано вставать. Мне до льда полтора часа на метро ехать, а подвести ребят нельзя. А еще перестал газировку пить - там сахара много, сейчас только вода, чай и мед. Похудел - сразу стал легко прыгать, сейчас одно удовольствие работать, хотя я тот еще лентяй", - добавил спортсмен.

Дикиджи 19 лет, он проводит первый сезон на взрослом уровне. Он стал победителем двух этапов российской серии Гран-при.