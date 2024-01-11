"Реал" обыграл "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Реала"

ТАСС, 11 января. Футболисты "Реала" в дополнительное время со счетом 5:3 обыграли "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходит в Эр-Рияде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антонио Рюдигер (20-я минута), Ферлан Менди (29), Дани Карвахаль (85), Хоселу (116) и Браим Диас (120+2). У проигравших отличились Марио Эрмосо (7) и Антуан Гризманн (37), на 78-й минуте вратарь "Реала" Кепа Аррисабалага забил мяч в свои ворота.

Гризманн забил 174-й мяч за время выступления за "Атлетико" и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю. Он обошел по этому показателю испанца Луиса Арагонеса, в активе которого 173 гола.

Во втором полуфинале 11 января сыграют "Барселона" и "Осасуна". Финал состоится 14 января.

Суперкубок Испании разыгрывается в нынешнем формате с 2020 года. В турнире принимают участие две лучшие команды по итогам чемпионата страны прошлого сезона и финалисты Кубка Испании. "Барселона" получила право участвовать в турнире как чемпион Испании, "Реал" - как обладатель кубка страны, "Осасуна" - как финалист кубка. "Атлетико" занял третье место в чемпионате Испании и участвует в суперкубке, так как вторую строчку занял "Реал".

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Испании является "Барселона", команда выигрывала трофей 14 раз. В 2023 году "Барселона" в финале обыграла "Реал" со счетом 3:1.