Всероссийская зимняя Спартакиада среди сильнейших спортсменов откроется в Челябинске

Соревнования пройдут в пяти российских регионах и продлятся до 18 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет вечером 9 февраля в Челябинске. К этому времени уже определятся первые медалисты соревнований в лыжных гонках и шорт-треке.

В Тюмени в первый день Спартакиады будут разыграны награды в личном классическом спринте у лыжников и лыжниц. Главными претендентами на медали в этом виде программы являются победители Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Большунов и Вероника Степанова, которые в первой половине сезона проявили себя лучше всех. В челябинском Ледовом дворце "Уральская молния" в пятницу поборются за награды представители шорт-трека на дистанции 1 500 метров у мужчин и женщин. Церемония открытия зимней Спартакиады сильнейших состоится вечером первого соревновательного дня в Челябинске на "Трактор-Арене".

Спартакиада продлится до 18 февраля. Кроме лыжных гонок и шорт-трека медали также будут разыграны в биатлоне, конькобежном спорте, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, ски-альпинизме, керлинге, женском хоккее, фигурном катании, санном спорте, бобслее и скелетоне.

Соревнования пройдут в пяти российских регионах. Челябинская область станет местом проведения турниров по шорт-треку, женскому хоккею, конькобежному спорту, биатлону (Златоуст), фигурному катанию (Магнитогорск), горнолыжному спорту (Куса), сноуборду и фристайлу (оба - Миасс). В Тюмени пройдут лыжные гонки, в Свердловской области (Нижний Тагил) - прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм, в Красноярске - керлинг, сноуборд и фристайл, на олимпийской трассе в Сочи - сани, бобслей и скелетон. Торжественная церемония закрытия пройдет 18 февраля в Челябинске.

На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград. Официальным слоганом зимней Спартакиады сильнейших 2024 года стал "Главный старт зимы". У турнира также есть свой символ - маскот по имени Снежик.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных субъектов РФ по видам спорта. В турнире вне зачета выступят и 39 белорусских спортсменов. Они будут заявлены в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, лыжной акробатике, лыжных гонках и горнолыжном спорте. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, больше всего участников ожидается в лыжах (560) и сноуборде (500).

"Одна из задач Спартакиады - смотр резерва"

"Нужно сделать так, чтобы Спартакиада стала для нас некоей миссией и по возрождению традиций, которые были, и по смотру возможностей регионов по развитию базовых видов спорта, взаимодействию между федеральным центром и регионами, - сказал на пресс-конференции в ТАСС за несколько дней до начала соревнований министр спорта РФ Олег Матыцин. - География большая, это значит, что в России сформирована хорошая инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования на самом высоком уровне. Спорт в нашей стране является одним из приоритетов государственной политики, это не просто слова, это одна из главных задач министерства спорта. Мы будем дальше совместно с федерациями решать задачи по формированию состава команд, формированию резерва".

"Одна из задач Спартакиады - смотр резерва, чтобы выстроить работу на следующий цикл. Программа действительно олимпийская, нам важно посмотреть на виды спорта, представляющие олимпийскую программу. Те спортсмены, которые примут участие в соревнованиях, - все сильнейшие. Она так и называется - Спартакиада сильнейших", - добавил министр спорта РФ.

Победители Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов получат по 358 тыс. рублей. Вознаграждение призеров не изменится по сравнению с летней Спартакиадой 2022 года и составит с учетом налога (13%) 358 тыс. рублей за первое место, 171 тыс. рублей получит тренер чемпиона. За серебряную медаль спортсменам будет выплачено по 179,2 тыс. рублей, за бронзовую - по 107,5 тыс. рублей.