Гусев заявил, что ему приятно повторить рекорд легенды российского хоккея Мозякина

Форвард "Динамо" повторил рекорд по количеству очков в одном регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий Сергей Мозякин, чей рекорд по набранным очкам в одном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) повторил форвард московского "Динамо" Никита Гусев, является легендой российского хоккея. Такое мнение Гусев высказал журналистам.

Благодаря реализованному буллиту в матче с череповецкой "Северсталью" (3:2) Гусев набрал 85-е очко в текущем сезоне, на счету нападающего 23 заброшенные шайбы и 62 результативные передачи в 66 матчах. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 (48 голов + 37 передач) очками по итогам 60 встреч.

"Если надо, я ему сам лично напишу. Это друг, хороший игрок и легенда российского хоккея. Очень приятно было повторить его рекорд, но самое главное, что мы выиграли. Для меня важнее победа команды. Сегодня была хорошая боевая игра, непростое для нас начало, но потом с каждой минутой все лучше и лучше", - сказал Гусев.

В межсезонье Гусев покинул петербургский СКА, расторгнув контракт с клубом. "Считаю, там ничего такого не было. Со стороны прессы были комментарии - это ваша работа", - отметил он.

В последний раз Гусев преодолевал рубеж в 80 набранных очков в сезоне-2018/19. На вопрос, почему ему с тех пор не удавалось достичь такого результата, он ответил, что за это время он ни разу не провел полноценный сезон.