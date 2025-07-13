Синнер победил Алькараса и впервые выиграл Уимблдон

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу итальянца

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькараса в финальном матче Уимблдона. Соревнования проходили в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец прервал победную серию Алькараса из 24 матчей, в последний раз испанец потерпел поражение 20 апреля в финале турнира в Барселоне от датчанина Хольгера Руне. С того момента Алькарас выиграл три титула, за этот период он победил на "Мастерсе" в Риме, Открытом чемпионате Франции и турнире в Лондоне.

Синнер впервые стал победителем Уимблдона. Он в первый раз дошел до финала на этом турнире, прежде его лучшим результатом был выход в полуфинал в 2023 году. Синнер первым из итальянцев завоевал титул на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Прежде среди его соотечественников до финала доходил только Маттео Берреттини, уступивший в титульной встрече сербу Новаку Джоковичу в 2021 году.

Алькарас впервые с 2022 года проиграл матч на Уимблдоне. В 2023 и 2024 годах он становился победителем соревнования, дважды переиграв в финале рекордсмена по числу побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде Джоковича. В последний раз на Уимблдоне Алькарас проиграл в 2022 году в матче четвертого круга, уступив Синнеру. После этого испанец одержал 20 побед.

Прошедший финал стал четвертым подряд для Синнера на турнирах Большого шлема. Ранее он выиграл US Open и Australian Open, а также проиграл Алькарасу на Roland Garros. Синнер стал вторым самым молодым теннисистом в Открытую эру, вышедшим в финал на всех турнирах Большого шлема. Моложе него был только американец Джим Курье, сделавший подобное в 22 года.

О спортсменах и турнире

Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP на протяжении 57 недель. На счету итальянца теперь 20 титулов ATP, включая также победы на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024). В 2024 году Синнер выиграл Итоговый турнир ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.

Теперь Синнеру осталось победить на Roland Garros, чтобы завоевать карьерный Большой шлем. Итальянец может стать девятым теннисистом в истории, которому покорится данное достижение. Последним его собрал Джокович, который в 2016 году впервые смог выиграть Roland Garros.

Алькарасу 22 года, в 2022 и 2023 годах он был первой ракеткой мира в общей сложности 36 недель. На счету испанца 21 титул ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Париже 2024 года в одиночном разряде. Спортсмен проиграл первый из шести финалов на турнирах Большого шлема. Кроме Уимблдона он дважды победил на Roland Garros (2024, 2025) и один раз - на US Open (2022).

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Его призовой фонд в этом году составляет £53,5 млн.

На прошедшем Уимблдоне сразу три россиянки добрались до четвертьфинала в одиночном разряде - Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова, подобное произошло впервые с 2006 года. В мужском турнире лучший результат показал Карен Хачанов, также завершивший участие в четвертьфинале. Четыре представителя России дошли до этой стадии в одиночных соревнованиях на Уимблдоне впервые с 2005 года. Тогда в полуфинал смогла пробиться только Мария Шарапова, остановившаяся в шаге от титульной встречи. На завершившемся Уимблдоне из представителей России до титула смогла добраться только Вероника Кудерметова, она добилась итоговой победы в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.

Последний в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 24 августа по 7 сентября. US Open проводится на покрытии "хард".