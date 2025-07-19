Также в воскресенье пройдут матчи "Зенит" - "Ростов" и "Ахмат" - "Рубин"

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб "Краснодар" сыграет в гостях против "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Казани на "Ак Барс Арене".

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России. Нижегородцы расположились на 13-й позиции и проиграли в стыковых матчах "Сочи". Одна команде удалось сохранить место в РПЛ из-за прекращения деятельности подмосковных "Химок", занявших 12-е место.

Встреча пройдет в Казани, так как на домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов на пресс-конференции выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.

"Краснодар" в межсезонье покинули полузащитники Юрий Газинский, Михайло Баньяц, нападающий Федор Смолов и защитник Кайо. При этом в команду вернулся ряд воспитанников из аренды, а также пришли новые легионеры: защитник Жубал, полузащитник Дуглас Аугусто и нападающий Густаво Сантос. На прошлой неделе краснодарский клуб провел матч за Олимпбет - Суперкубок России, в котором уступил московскому ЦСКА (0:1).

Среди заметных трансферов "Пари НН" можно выделить возвращение нападающего из Гвинеи-Бисау Зе Турбо (настоящее имя Жозе Корреа), а также уход защитников Ильи Агапова, Станислава Магкеева, Кирилла Гоцука, полузащитника Константина Марадишвили и нападающего Александра Кокшарова. Кроме того, на посту главного тренера Виктора Гончаренко сменил Алексей Шпилевский.

В прошлом сезоне команды провели между собой четыре встречи в различных турнирах, три из которых завершились победой "Краснодара", одна осталась за "Пари НН". Воскресный матч начнется в 15:30 мск.

"Зенит" сыграет с "Ростовом"

В другом матче серебряный призер чемпионата петербургский "Зенит" примет финалиста Фонбет - Кубка России "Ростов". Петербуржцы в прошлом сезоне до последнего тура претендовали на победу в РПЛ, однако в итоге уступили "Краснодару". "Ростов" завершил турнир на восьмой позиции.

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Александра Мостового, именно "Зенит" будет основным претендентом на чемпионский титул. "Как и все последние сезоны, "Зенит" будет главным фаворитом, так как у них самый сильный состав, - сказал Мостовой ТАСС. - К тому же им надо реабилитироваться за неудачный юбилейный сезон, где они ничего не выиграли. В первом туре у них будет непростой соперник, но я думаю, что они смогут обыграть "Ростов".

В прошлом сезоне команды сыграли между собой четыре матча, которые завершились победами "Зенита". В матче против "Ростова" за петербургский клуб может дебютировать двукратный чемпион Бразилии полузащитник Жерсон. Встреча начнется в 18:00 мск.

Завершит программу игрового дня матч, в котором грозненский "Ахмат" дома сыграет против казанского "Рубина". "Ахмат" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона и победил екатеринбургский "Урал" в стыковых матчах. "Рубин" стал седьмым.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в РПЛ. Матч между "Ахматом" и "Рубином" начнется в 20:30 мск.