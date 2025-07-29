Новичок "Динамо" признался, что к нему был интерес со стороны "Спартака" и "Зенита"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, ставший игроком московского "Динамо", принципиально не рассматривал вариант перехода в столичный "Спартак". Об этом он рассказал журналистам.

"Динамо" объявило о переходе Зайнутдинова 28 июля, с 2023 года футболист выступал за турецкий "Бешикташ". С 2020 по 2023 год полузащитник играл за московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка России.

"Агент мне звонил, сказал, что Валерий Георгиевич [Карпин, главный тренер "Динамо"] хочет, чтобы я присоединился к "Динамо", обсуждали, решили за две недели. Правда ли, что был интерес со стороны "Спартака" и "Зенита"? Были какие-то интересы, звонки, но не рассматривал. Тут и факт тренера тоже сыграл, и "Динамо" - братский клуб. Не идти в "Спартак" и "Зенит" - принципиальная позиция? В "Спартак" - да, принципиально было", - сказал Зайнутдинов.

На вопрос о задачах в "Динамо", полузащитник ответил: "Конечно, самые высокие цели ставим перед собой, клуб с самыми высокими амбициями, борьба за чемпионство - мечта", - добавил он.