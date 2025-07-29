ЦСКА является действующим победителем турнира,

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Программа первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Динамо" (Махачкала) - "Пари Нижний Новгород", ЦСКА - "Локомотив", "Ахмат" - "Зенит" и "Ростов" - "Спартак".

Среди матчей среды выделяется встреча группы D между ЦСКА и "Локомотивом", которая пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 18:30 мск. ЦСКА является действующим победителем турнира, в суперфинале армейцы обыграли "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). "Локомотив" в прошлом сезоне дошел до второго этапа 1/2 финала плей-офф "пути регионов", где уступил "Ростову" (0:2). ЦСКА и "Локомотив" имеют по 9 трофеев Кубка России, это лучший показатель турнира. Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что матч с "Локомотивом" будет тяжелым. "Я не думаю, что команды выйдут полурезервными составами, кому-то и дадут отдохнуть, но не всем, все-таки два дня - нормально для восстановления, - сказал Пономарев ТАСС. - Мне кажется, что матч будет тяжелым для ЦСКА, прошлая игра с "Ахматом" показала, что есть некоторые проблемы в обороне, "Локомотив" вообще на подъеме, два матча выиграл, еще и в последней игре над "Краснодаром" на выезде победа. Вообще кажется, что основное время закончится вничью, обе команды будут настроены на Кубок России".

Команды встречались в прошлом сезоне дважды, на своем поле "Локомотив" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2, в гостях одержал победу (1:0). В последний раз ЦСКА на своем поле обыграл железнодорожников 5 августа 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев. Другие представители группы D играли во вторник, "Акрон" на своем поле обыграл калининградскую "Балтику" (2:1).

Также в среду пройдут матчи квартета С. Махачкалинское "Динамо" дома сыграет с "Пари Нижний Новгород" (18:30), московский "Спартак" в гостях встретится с "Ростовом" (20:45). Вторая пара также выглядит интересной для болельщиков. В прошлом сезоне "Ростов" обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в финале плей-офф "пути регионов". В том же матче за оскорбление судей был удален главный тренер красно-белых Деян Станкович, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал его на три матча Кубка России.

В Грозном пройдет матч группы А между местным "Ахматом" и петербургским "Зенитом", встреча начнется в 20:45 мск. В прошлом сезоне "Зенит" дошел до полуфинала плей-офф "пути РПЛ", где в двух матчах уступил ЦСКА. "Ахмат" завершил выступление в Кубке России на первом этапе 1/2 финала плей-офф "пути регионов", в этом матче грозненская команда уступила "Локомотиву" (1:2). Представители группы А закроют первый тур "пути РПЛ" 31 июля, "Рубин" в этот день примет "Оренбург". Первый тур "пути РПЛ" стартовал во вторник, в этот день московское "Динамо" дома выиграло у "Сочи" (3:2), а "Краснодар" на своем поле проиграл самарским "Крыльям Советов" (1:2).

О формате Кубка России

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

В плей-офф "пути РПЛ" проигравшие в противостоянии вылетают в плей-офф "пути регионов". За исключением финала, в "пути регионов" все решается одним матчем на каждой стадии.