Рублев завершил выступление на турнире в четвертьфинале, Хачанов - в четвертом круге

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Карен Хачанов обойдет Андрея Рублева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и станет первой ракеткой России после завершения турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Рублев, проигравший в четвертьфинале, по окончании турнира будет иметь на счету 2 560 очков и среди российских теннисистов будет занимать третье место. Впереди него расположатся Хачанов, у которого будет 3 190 очков, и Даниил Медведев, который проиграл во втором круге соревнования и после обновления рейтинга будет иметь в активе 2 760 очков.

Хачанов в четвертом круге встречался с представителем Германии Александром Зверевым. По ходу матча россиянин снялся из-за травмы и завершил выступление на турнире. По его итогам Хачанов впервые с ноября 2019 года вернется в первую десятку мирового рейтинга. Датчанин Хольгер Руне уступил в четвертьфинале французу Терансу Атману и лишился шансов обойти Хачанова, после турнира Руне будет иметь 3 040 очков.