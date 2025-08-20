Хоккеист играл за канадский клуб с 2020 по 2022 год

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" имеют возможность бесплатно питаться в ресторанах города и платить только чаевые. Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший защитник команды Александр Романов, который сейчас выступает за "Нью-Йорк Айлендерс".

Романов выступал за "Монреаль" с 2020 по 2022 год.

"Я не ожидал, что фанаты настолько могут быть преданными клубу, хоккейным традициям. Я был в восторге и одновременно шокирован, потому что такого не видел, - сказал Романов. - Доходило до такого, что в ресторане ты не платишь, потому что тебя знают, и менеджер закрывает счет сам. Мол, чаевые оставь, а за еду не плати".

"Нужно быть постоянно сфокусированными на своей работе, не обращать внимания на все эти бесплатные услуги в ресторанах, машины, которые тебе дают. Если ты игрок "Монреаля", то жизнь для тебя бесплатная, - с улыбкой сказал Романов. - Платишь только за квартиру, продукты, тебе хотят предоставить рекламные контракты. Все это очень круто, и я бы цеплялся за это. Все ребята, кто со мной в команде, ждут игры с "Монреалем". Ты приезжаешь, и там другой мир хоккея. Не просто этот город называют Меккой хоккея - там хранят традиции, их любят".

