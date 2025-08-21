В федерации заявили, что подтверждений смерти альпинистки в горах Киргизии нет

В Федерации альпинизма России рассчитывают на лучшее в сложившейся ситуации

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Подтверждений смерти российской альпинистки Натальи Наговицыной в горах Киргизии нет. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Наговицына, которая сломала ногу при спуске с пика Победы, предварительно умерла.

"Несколько дней назад она еще была жива. Никто ее не мог видеть, вертолетов там нет, группа еще не дошла, - сказал Пятницын. - Нет никаких подтверждений того, что это так (альпинистка умерла - прим. ТАСС). Поэтому мы рассчитываем на лучшее, понимая всю сложность ситуации".

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 м, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в течение ближайших 4-5 дней.