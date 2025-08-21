В апреле российский форвард установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Уровень мотивации российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина не снизился даже после установления снайперского рекорда лиги. Такое мнение высказал главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, комментарий которого приводит официальный сайт НХЛ.

"Я не вижу, чтобы его уровень мотивации или решимость забивать голы и выигрывать матчи как-то изменились [после установления рекорда]. Никогда не стоит сбрасывать со счетов Овечкина, ставить против него или ограничивать определенными ожиданиями", - сказал Карбери.

Овечкину 39 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года, контракт с клубом у него истекает по окончании сезона-2025/26. В 2018 году "Вашингтон" с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.

6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.