В четверг бывший председатель правления "Зенита" принял участие в матче Кубка России с "Салютом", став самым возрастным игроком в истории турнира

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель правления петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев готов еще раз сыграть за медийную команду "Амкал". Об этом он рассказал журналистам.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе "Амкала" на матч третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против белгородского "Салюта" (2:1) и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года (58 лет).

"Куда уж теперь завершать карьеру, надо мировой рекорд побить. Если тренер вызовет, сыграю", - сказал Медведев.

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором "Зенита", а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз - Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.

В следующем раунде "Амкал" сыграет с красноярским "Енисеем".