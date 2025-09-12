Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не допустил россиян до международных стартов в предстоящем сезоне

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федерация бобслея России имеет хороши шансы оспорить недопуск российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Как ранее сообщал ТАСС, Олимпийский комитет России говорит иск в Спортивный арбитражный суд по данной ситуации.

"Шансы оспорить достаточно хорошие, - сказал Свищев. - Не все так однозначно уже сейчас в мировом спорте, как было некоторое время назад. Тут уже важно, как будет строиться процесс, и прочие детали. Но отстранение незаконное, основанное исключительно на политической составляющей".

В пятницу конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не одобрил возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.