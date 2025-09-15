Россиянин стал бронзовым призером турнира в Загребе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков сломал четыре зуба в полуфинале чемпионата мира в Загребе с бывшим соотечественником Черменом Валиевым, выступающим за сборную Албании. Об этом Сидаков рассказал журналистам.

Сидаков стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 74 кг, победив в схватке за третье место американца Дэвида Карра. За несколько секунд до конца встречи счет сравнялся (2:2), и американец мог выиграть по последнему действию, однако Сидаков за пять секунд до конца поединка вырвал победное очко. В полуфинале с Валиевым российский борец доминировал почти всю схватку, вел четыре балла, однако представитель Албании задел подбородок соперника головой, что заставило спортсмена на мгновение потерять контроль.

"Я был очень, очень хорошо готов, очень тяжело проходил реабилитацию, подготовку. Ехал только за золотом, но так вот получилось, проиграл. Сейчас опустошение внутри. Не знаю даже, как настроился на схватку за третье место, но вышел как-то, поборолся. Не было особой тактики [в полуфинале с Валиевым], я просто был хорошо готов все шесть минут. Но что-то произошло, и я выключился. Случайно мне попало - это же борьба. Значит, так оно должно было быть. Я врачу говорил - что-то не то со мной, чуть-чуть можно подождать. А он говорит - нет, гоу-гоу, уже предупреждение мне давал. Думаю - 30 секунд остается, встал, а тут уже не 5 минут 30 секунд [на табло]. Я встал и вообще ватный какой-то стал, непонятно".

Сидаков отметил, что последствия полуфинала, состоявшегося накануне, сказались на решающем дне: "Сегодня, когда разогревался, чувствовал, что фокуса как будто нет, до сих пор у меня ноги ватные. Надо обследоваться, посмотреть. Удар хороший получил - сломал четыре зуба, кушать не могу, больно. Значит, было суждено. Слава богу, сегодня бронза. Будем работать - огонь внутри еще есть, он не погас. И я только набираю хорошую форму. Дай бог, будем на Ярыгинском турнире бороться, отбираться на чемпионат Европы. Сегодня было тяжело, не так, как вчера. Может, и настрой [сказался] - всю ночь не спал, в голове прокручивал этот момент. Тяжело отпускаю такие ситуации - прокручиваю в голове, делаю анализ. Посмотрим, что будет дальше".

Комментируя схватку за бронзу, Сидаков отметил: "Он [Карр] не Барроуз. Пытается бороться, как Барроуз, но его атаки не такие мощные. Я его встречал спокойно, но он близко не давал мне подходить. Американцы очень сильно изучают соперников, и он знал, что если подпустит меня близко к себе, то я уже оттуда буду навязывать свою борьбу, проходы, и поэтому он просто не давал подходить близко. Всегда на дистанции, сбивал меня. Но слава богу, получилось выиграть".

Отдохнул в аэропорту

Как ранее сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, Сидаков и еще два российских борца по прилете в Загреб были вынуждены пройти почти семичасовую проверку на таможне. Сидаков отметил, что на его настрой эта ситуация не повлияла.

"У меня было время отдохнуть, - рассказал он. - Я был очень хорошо готов, чувствовал себя великолепно. Значит, так суждено было, чтобы стать еще злее по-спортивному. А сейчас мне надо чуть-чуть отдохнуть. Тренер сказал - месяц побегаешь просто, на ковер не зайдешь. Надо себя в порядок привести, мысли, отпустить уже эту ситуацию и готовиться дальше".

Обидчик Сидакова, нанесший ему травмы на последнем чемпионате Европы и в полуфинале ЧМ в Загребе, повредил колено в финале турнира, проиграв японцу Коте Такахаси. "Чермену желаю быстрейшего восстановления. Он ногу повредил, но, надеюсь, там ничего серьезного. Как врач сказал, там боковые связки. Думаю, месяца полтора, и он будет в строю", - заключил Сидаков.

Сидакову 29 лет. Он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио и является трехкратным чемпионом мира.