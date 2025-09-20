Команда занимает второе место после восьми туров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" не находятся в эйфории после удачного старта в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

"Балтика" с 16 очками в 8 турах идет второй в таблице РПЛ. В ближайшем туре калининградская команда дома сыграет с "Ростовом" 21 сентября.

"Будут ли скорректированы задачи после удачного старта? Это только начало, прошло восемь туров из 30. Давайте подождем, в зимнюю паузу будет новое окно для трансферов, наверное, в то время будет своевременно обсуждать задачи, - сказал Измайлов. - Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать. В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], которые все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться".

"Летом не только по [полузащитнику Владиславу] Саусю, но и по многим игрокам приходили предложения. Но сейчас трансферное окно закрыто, поэтому об этом даже не думаем, даже не смотрим. Впереди плотный график, тяжелые игры, думаем об этом", - добавил Измайлов.