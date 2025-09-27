В субботу будут разыграны медали в финалах командных турниров по настольному теннису

НАФТАЛАН /Азербайджан/, 27 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены в первый медальный день Игр стран СНГ в Азербайджане имеют возможность выиграть две награды высшего достоинства из двух возможных. В субботу в Габале будут разыграны золотые и серебряные медали в финалах мужского и женского командных турниров по настольному теннису.

Мужской и женской командам России будут противостоять хозяева и хозяйки соревнований - мастера настольного тенниса Азербайджана. В пятницу на пути к финалу российские юниоры обыграли последовательно сверстников из Белоруссии и Казахстана, юниорки из РФ взяли верх над соперницами из Узбекистана.

В субботу в рамках Игр стран СНГ стартует мужской футбольный турнир. В первом матче сборной России до 15 лет предстоит встреча с командой Белоруссии. Матч пройдет в Габале.

Торжественное открытие III Игр стран СНГ состоится в воскресенье, 28 сентября, на городском стадионе Гянджи. По словам организаторов Игр, церемония будет очень интересной и красочной, все ее детали держатся в большой тайне от всех, и в том числе от журналистов. В первой половине воскресенья, не дожидаясь начала церемонии открытия, будут разыграны медали в плавании.

"В состав команды на Игры стран СНГ входят пять девочек и восемь мальчиков, - сказал ТАСС перед вылетом в Азербайджан тренер российских пловцов Дмитрий Комаров. - В принципе, мы будем выступать практически на всех дистанциях, кроме эстафеты 4х200 метров. У нас едет очень боеспособный состав, который будет бороться на каждой дистанции, почти на каждой дистанции будут заявлены по два человека. У нас неплохие перспективы, некоторые ребята уже участвовали в первенстве Европы. Едет сильнейший состав в своих возрастах, то есть это девочки 2011-2012 и мальчики 2009-2010 годов рождения".

"Для всех спортсменов это будет первый международный старт, где они будут выступать под флагом своей страны. А для девочек 2010 года рождения, например, это вообще первый международный старт такого уровня. Они выросли из наших всех внутренних соревнований, для них это будет очень важный международный старт. Они смогут прочувствовать атмосферу международных турниров, получить ценный опыт", - заключил собеседник ТАСС.

Бебир и Лейла встречают спортсменов из стран СНГ

III Игры стран СНГ пройдут на 12 площадках в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемония закрытия соревнований также состоится в Гяндже. В программу Игр включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых будет разыграно 505 комплектов медалей. Сборная России заявлена для участия в соревнованиях по стрельбе из лука, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, гребле на байдарках и каноэ, футболу, фехтованию, дзюдо, карате, художественной гимнастике, академической гребле, самбо, пулевой и стендовой стрельбе, плаванию, настольному теннису, тхэквондо, прыжкам на батуте, волейболу и спортивной борьбе.

Согласно информации с официального сайта Игр стран СНГ, на соревнования заявлено 267 спортсменов из России (157 юношей и 110 девушек). Это вторая по численности спортивная делегация после Азербайджана (356 человек).

Официальными талисманами Игр стали кавказские леопарды Бебир и Лейла. Символизирующие скорость, грацию и мощь, они олицетворяют качества, к которым стремятся все чемпионы.

Как считают организаторы, Игры станут ключевым событием для укрепления спортивных связей между странами СНГ и ярким праздником для всех любителей спорта.

В Играх-2025 могут принять участие спортсмены в возрасте 23 лет и моложе, при этом среди них могут быть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, если они соответствуют возрастному цензу.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.