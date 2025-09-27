Шанс для ЦСКА. Армейский клуб в случае победы над "Балтикой" возглавит таблицу РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) - "Сочи" и "Спартак" - "Пари Нижний Новогород"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА - "Балтика", "Динамо" (Махачкала) - "Сочи" и "Спартак" - "Пари Нижний Новгород".

В первом матче дня московский ЦСКА примет калининградскую "Балтику", игра пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 14:30 мск. Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Калининградцы идут 5-ми с 17 очками. "Балтика" и московский "Локомотив" являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Из-за того, что "Краснодар" в субботу на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0), ЦСКА в случае победы наберет 21 очко и единолично возглавит турнирную таблицу.

ЦСКА и "Балтика" уже дважды встречались в этом сезоне - команды играют в одной группе в "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. 27 августа ЦСКА на выезде одержал победу со счетом 2:0, а 18 сентября в Москве сильнее были калининградцы (1:1, 10:9 по пенальти).

В прошлом туре ЦСКА на выезде победил "Сочи" (3:1), прервав серию из трех матчей без побед во всех турнирах. "Балтика" в гостях сыграла вничью с "Ростовом" (0:0). В этом сезоне калининградцы вернулись в РПЛ спустя сезон в Первой лиге. В сезоне-2023/24 ЦСКА и "Балтика" обменялись победами в чемпионате, в Москве армейцы обыграли соперника со счетом 1:0, в Калининграде балтийцы выиграли со счетом 3:1.

Также в воскресенье махачкалинское "Динамо" дома встретится с "Сочи", матч начнется в 17:00 мск. Махачкалинский клуб с 9 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы пока остаются единственной командой без побед, в активе клуба 1 очко и последняя, 16-я строчка.

"Спартак" все еще без Станковича

Завершится тур матчем между московским "Спартаком" и "Пари НН", игра начнется в 19:30 мск. Красно-белые с 15 очками располагаются на 8-й позиции в таблице РПЛ, нижегородцы с 6 очками идут 15-ми. На скамейке "Спартака" по-прежнему будет отсутствовать главный тренер Деян Станкович, который ранее был дисквалифицирован на один месяц.

Четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев считает, что для чемпионства красно-белых в этом сезоне должно произойти чудо. "Должно произойти какое-то чудо, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Но я верю, что борьбу "Спартак" навяжет", - сказал он ТАСС.

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день московское "Динамо" на выезде победило самарские "Крылья Советов" (3:2). 27 сентября грозненский "Ахмат" обыграл тольяттинский "Акрон" (3:0), столичный "Локомотив" оказался сильнее казанского "Рубина" (1:0), "Краснодар" поделил очки с "Ростовом" (0:0), петербургский "Зенит" разгромил "Оренбург" (5:2).