От Суворова до Немова. Как прошел первый российский "Спортивный диктант"

Акция собрала более 250 тыс. участников

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первая спортивно-просветительская акция под названием "Спортивный диктант" прошла воскресным утром по всей России. Центральной площадкой мероприятия стал Национальный центр "Россия", старт мероприятию дал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В общей сложности около четверти миллиона людей были задействованы в двухчасовом познавательном марафоне, идейным вдохновителем которого стала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. С момента, когда эта идея пришла к ней, прошло всего девять месяцев. Как рассказала сама Киселева, проект "Спортивный диктант" был поддержан Дегтяревым практически сразу.

Читайте также

Дегтярев сообщил, что "Спортивный диктант" собрал более 250 тыс. участников

"Мы обязаны знать историю своей страны и историю спорта своей страны. Мы все занимаемся популяризацией спорта и его развитием. Есть задача, поставленная президентом, которую нам нужно выполнить - по количеству занимающихся. На церемонии награждения лучших спортсменов и тренеров прошлого года у меня в голове промелькнула мысль - существуют разные диктанты, этот формат нравится людям, он приносит свою пользу. А вот спортивного диктанта нет, - рассказала Киселева. - Я безумно счастлива, потому что от мысли в голове до реализации проекта, масштабированного на всю страну, прошло всего лишь девять месяцев. Эта акция объединила абсолютно все регионы, все в этом участвовали. Это большая радость, это говорит о том, что мы делаем важное дело, которое приносит свою пользу, и нам есть чем гордиться".

"Поехали"

Старт диктанту со сцены дал Дегтярев. Министр сначала решил зачитать официальное приветствие, но оставил эту затею, дав отмашку по-гагарински - "Поехали". Ведущими диктанта на центральной площадке стали Яна Батыршина и Киселева. В регионах эту роль выполняли местные звезды спорта.

В зале в центре "Россия" - множество круглых столов, на каждом по несколько опросных листов. Наравне со всеми в это утро диктант писали и опытные олимпийцы, руководители спортивных федераций. Среди участников - баскетболист Андрей Кириленко, фехтовальщик Ильгар Мамедов, борец Михаил Мамиашвили, легкоатлет Юрий Борзаковский, пловец Евгений Рылов и другие звезды спорта. Несмотря на богатый опыт, некоторые вопросы даже их заставили серьезно подумать, а где-то и поспорить.

Читайте также

Всероссийский "Спортивный диктант" пройдет на 800 площадках России

Задачки о первых Олимпийских играх современности (Афины-1896) и видах программы древнегреческих олимпиад особых затруднений не вызывали, а вот, например, авторство картин о спорте или тонкости правил видов бывали непростыми. Один из вопросов был о русском полководце Александре Суворове, начинавшем свой день с зарядки, бега по утрам и обливания ледяной водой. Еще несколько - о фигурном катании, в одном из них нужно было различить лишь один прыжок в череде терминов - "тулуп", "тодес", "либела", "кантилевер". С именем мирового рекордсмена на стометровке Усэйна Болта или прототипа главного героя фильма "Легенда №17" Валерия Харламова проблем ни у кого не возникло.

Вот задача, ответ на которую не знал даже почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Что в переводе с адыгейского языка означает название олимпийского сочинского стадиона "Фишт", где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в 2014 году? Варианты - "лесистый хребет", "вечная зима", "яблоневая долина" и "белая голова".

"Честно, не знаю, но только могу предположить. Белая голова", - сказал Смирнов, попав точно в цель.

Еще один из непростых вопросов относился к академической гребле. Какая из перечисленных ниже фраз характеризует этот вид? Первый вариант - "победитель, пересекая финишную черту, видит спины всех своих соперников", второй - "чем легче спортсмен, тем легче должна быть лодка", третий - "в гребле соревнуются в классах "одиночки", "двойки", "четверки", "шестерки" и "восьмерки", четвертый - "все перечисленные фразы". Лишь первый ответ соответствует действительности - это единственный вид гребли, где плывут спиной вперед, а вот лодки у всех одинаковые, да и гонок вшестером в этом виде гребли нет.

А вот вопрос, на который практически все ответили, не дожидаясь окончания положенных тридцати секунд - участники чуть ли не хором назвали имя Алексея Немова, который запомнился всему миру настоящим примером честной игры, когда успокаивал на Олимпиаде зрителей, возмущенных несправедливым судейством в его адрес. Позже за это действие российский спортсмен был удостоен приза Пьера де Кубертена за честную игру.

Диктанты будут регулярными

В первом "Спортивном диктанте" участие приняли около четверти миллиона человек - такие цифры озвучил после диктанта Дегтярев. А также анонсировал - мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

"Мы ставим задачу к следующему году, ну как минимум удвоить число участников и его географию", - заявил Дегтярев.