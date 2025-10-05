РФС рассмотрит инцидент с участием Сперцяна и Ндонга во время матча РПЛ

В воскресенье "Ахмат" потребовал провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Юрисдикционные органы Российского футбольного союза (РФС) рассмотрят инцидент с возможными расистскими оскорблениями полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в адрес сенегальского защитника грозненского "Ахмата" Усмана Ндонга. Об этом ТАСС сообщили в дирекции по информационной политике и связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Российская премьер-лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг к другу. Запись об инциденте во время матча "Краснодар" - "Ахмат" внесена в рапорт со слов представителей "Ахмата" и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон. Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте после стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Сначала полузащитник сборной Армении толкнул сенегальца, затем защитник ответил игроку "Краснодара". В протоколе матча отмечено, что Ндонг был удален за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо. Сперцян получил предупреждение за неспортивное поведение.

5 октября "Ахмат" выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

Ндонгу 26 лет, он перешел в "Ахмат" в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.