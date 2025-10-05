Врач ЦСКА рассказал о характере травмы Акинфеева

Голкипер армейцев не смог завершить матч со "Спартаком"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвернул голеностоп в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком". Об этом журналистам сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 61-й минуте Акинфеева заменил Владислав Тороп.

"Игорь Владимирович подвернул голеностоп. Завтра посмотрим за динамикой. Думаю, справимся, все будет хорошо", - сказал Безуглов.

Врач ЦСКА сообщил, что защитник команды Игорь Дивеев, вызванный в сборную России, также имеет проблемы с голеностопом. "Будем решать, насколько он помощник будет сборной", - отметил Безуглов.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Вратарь является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза "Вратарь года" имени Льва Яшина (по версии журнала "Огонек").

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.