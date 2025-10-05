Акинфеев назвал несерьезной свою травму, полученную в матче со "Спартаком"

Вратарь ЦСКА был заменен на 61-й минуте

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его травма, полученная в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Спартаком", не носит серьезный характер. Об этом Акинфеев рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 61-й минуте Акинфеева заменил Владислав Тороп.

"Думаю, что все хорошо. [Врач ЦСКА] Эдуард Николаевич Безуглов меня уже проверил. Есть маленькая, небольшая травма, но все хорошо. Идем дальше", - сказал Акинфеев.

"Интересный и хороший матч. Конечно же, могли решить исход пораньше, но дерби - это всегда дерби. 3:2 - это тоже победа, три очка", - добавил вратарь ЦСКА.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Вратарь является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза "Вратарь года" имени Льва Яшина (по версии журнала "Огонек").

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.