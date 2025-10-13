Статья

Молодежь победила. Итоги Суперфинала чемпионата России по шахматам

Победу в турнире одержали 22-летний Арсений Нестеров и 16-летняя Анна Шухман

Изначально Суперфинал чемпионата России по шахматам рассматривался как своего рода битва поколений. У мужчин играли победители Всемирной шахматной Олимпиады среди спортсменов не старше 16 лет Иван Землянский, Савва Ветохин и Артем Усков, ветераны Владимир Малахов и Вадим Звягинцев, Павел Понкратов, опытные игроки, имеющие опыт побед на крупных турнирах, такие как Владислав Артемьев и Даниил Дубов, недавние юниоры Андрей Есипенко, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов и Илья Илюшенок. В Суперфинале не сыграли лидер российских шахмат Ян Непомнящий и один из самых титулованных блицоров мира Александр Грищук. Победителями же стали 22-летний Арсений Нестеров и 16-летняя Анна Шухман.

Последний раз сильнейший состав на чемпионат России собирался в 2020 году, где сразу шестеро шахматистов имели рейтинг свыше 2 700 единиц. В этом году таких шахматистов не оказалось — на данный момент в России только Непомнящий удерживает рейтинг выше указанной отметки. Турнир редко собирает всех сильнейших шахматистов страны, однако участие в нем до сих пор является престижным. Особенно для молодых, которые получают шанс проверить свои силы против опытных гроссмейстеров. Престиж турнира поднялся, когда он получил статус отборочного на Кубок мира. В 2024 году шесть лучших участников мужского турнира и три участницы женского получили право на нем сыграть.

Дорогу молодым

В этом году молодые шахматисты дали достойный бой титулованным соперникам. Нестеров весь турнир играл осторожно, однако, получив выигрышную позицию, старался играть ее на победу. В итоге он одержал всего две победы при девяти ничьих, а его преследователи Звягинцев, Дубов и Есипенко одержали по одной победе, не потерпев поражений. Борьба была настолько плотной и равной, что у этих троих шахматистов было равенство даже по дополнительным показателям, в результате чего было принято решение объявить каждого из них серебряным призерами.

Если говорить о молодежи, Ветохин и Усков отстали от победителя всего на одно очко. Они больше сыграли результативных партий, но чаще проигрывали. Неудачно турнир сложился для самого молодого гроссмейстера России Землянского, проигравшего четыре партии. Возможно, у него накопилась усталость, так как он за последние два месяца сыграл несколько взрослых турниров высокого уровня, и ему еще предстоит участие в Кубке мира.

После победы Нестеров не скрывал радости. Последняя партия для него складывалась непросто, так как он получил тяжелую позицию, которую долго пришлось уравнивать.

Если говорить о женском турнире, то там также борьба шла до последнего тура. Партии были, возможно, более боевыми, шахматистки старались играть на победу даже в абсолютно ничейных позициях.

Стоит отметить, что женщины борются не только за призы и звание чемпионки России, но и возможность сыграть за сборную на командном чемпионате мира в ноябре. В турнире не играли Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые являются сильнейшими шахматистками России, о чем говорит тот факт, что они постоянные участницы турнира претенденток и имеют опыт матча за звание чемпионки мира. Горячкина хоть и не играла, но на турнире присутствовала, она комментировала партии, многие из которых были результативными. На старте Шухман набрала пять очков в шести партиях, однако за тур до конца таблицу возглавляла Лея Гарифуллина. Их партия и решила исход турнира. После победы Шухман над Гарифуллиной шансы на тай-брейк сохраняла Дарья Чарочкина, которая в последнем туре играла черными против Анастасии Бондарук. Их партия длилась более 80 ходов, однако завершилась вничью.

Шухман в 16 лет стала самой молодой чемпионкой России. Она впервые одержала серьезную победу на взрослом уровне. В этом году россиянка выиграла чемпионат мира для спортсменов не старше 20 лет и Всемирную шахматную олимпиаду для спортсменов не старше 16 лет. Шухман является будущим российских женских шахмат, за свои успехи она уже получила место в основной сборной России. Однако международные взрослые турниры, где она принимала участие, показали, что ей есть еще над чем работать, чтобы выйти на элитный взрослый уровень.

Несмотря на то что Суперфиналу не всегда удается собрать сильнейший состав, турнир не теряет своей актуальности. По-прежнему он открывает новые имена и дает возможность молодым шахматистам обратить на себя внимание. Кроме того, в условиях, когда на многие турниры трудно добираться, Суперфинал дает шахматистам игровую практику на высоком уровне. Турнир часто проводится в знаковых исторических местах и является данью уважения традициям шахматной истории. А с недавнего времени Суперфинал стал частью цикла матча за звание чемпиона мира, что повышает престиж соревнований.