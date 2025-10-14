Регламент в пользу СКА: "Автомобилист" проиграл в матче из-за гола-фантома

Екатеринбургский клуб уступил СКА, а судью видеоповторов пожизненно отстранили от работы

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в понедельник обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта победа стала для подопечных Игоря Ларионова первой в последних шести матчах, правда добыта она была при скандальных обстоятельствах - победный гол команды нельзя было засчитывать, но пересмотреть результат игры, судя по всему, не удастся.

В последний раз армейцы выигрывали 27 сентября, после чего последовало пять поражений подряд. На фоне этого все громче стали ходить слухи об отставке Ларионова. Евгений Кетов, которого видели многие в качестве замены Ларионову, из его тренерского штаба перешел главным тренером в команду системы СКА из Всероссийской хоккейной лиги СКА-ВМФ (бывшая "СКА-Нева"). И многие заговорили о том, что Кетову тем самым дают возможность освоиться на новом для себя посту. Сам Ларионов после победы в понедельник рассказал, что виделся на газовом форуме с патроном клуба Алексеем Миллером, который сказал ему не переживать и спокойно работать.

Победный гол в матче с "Автомобилистом" забил Андрей Педан. Но уже после матча стало известно, что эту шайбу засчитывать было нельзя, так как после броска Педана она проскользнула в ворота с внешней стороны (в районе пересечения штанги и линии ворот). Как разъяснила КХЛ, судья видеоповторов не смог удостовериться в этом во время минутной паузы, за что был пожизненно отстранен от работы на матчах лиги.

"Он (Педан - прим. ТАСС) порвал сетку? Наверное, это та самая удача, о которой мы и говорили. Это часть игры, мы ничего не можем сделать", - отреагировал на этот инцидент Ларионов.

Можно ли аннулировать результат матча?

В нынешней ситуации аннулировать результат практически невозможно. Во-первых, о том, что гола не было, стало известно уже постфактум. Момент был заигран, судьи на льду этого не увидели, а "Автомобилист" не взял челлендж.

Гол можно было бы оспорить, если бы он случился после нарушения СКА, положения "вне игры" при входе в зону атаки, нарушения правил или, например, если шайба успела побывать вне площадки. Поэтому лига в своем сообщении, где говорится про пожизненное отстранения судьи видеоповторов, оставалось только принести извинения обеим командам и болельщикам.

В спортивном регламенте КХЛ говорится, что одна из команд вправе подать протест в департамент проведения соревнований для аннулирования результата, если были допущены нарушения правил. Для этого представитель команды до окончания оформления официального протокола игры должен сделать соответствующую отметку. Затем руководство клуба должно подать протест в течение 24 часов после окончания матча с приложением видеозаписи игры и подтверждения фактов нарушения, которые свидетельствуют об основаниях для аннулирования матча. Учитывая, что о нарушении правил при победном голе СКА стало известно уже после игры, есть сомнения в том, что "Автомобилист" успел внести соответствующую отметку в протокол.

В том же регламенте (статья 77, пункт 1.3) говорится, что департамент проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения и протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча. В списке возможных претензий значатся определение положения "вне игры", проброса и места вбрасывания шайбы, наложение штрафов, определение взятия ворот. Как видится, тем самым лига старается уйти от оснований для переигровок, все сводится только к обсуждению и изучению действий арбитров и санкциям к ним. Ситуация может пойти по другому пути в исключительных случаях: например, если случившееся в матче в понедельник вызовет очень большой резонанс.

Из похожих случаев можно вспомнить эпизод, когда "Сибирь" подала протест на результат четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против магнитогорского "Металлурга" в марте 2016 года. Тогда "Сибирь" проиграла дома в овертайме 3:4 и посчитала, что победный гол форвард гостей Сергей Мозякин забил во время нарушения его командой правил численного состава. Новосибирцы указывали на то, что вышедший на лед шестым полевым игроком Томаш Филиппи коснулся шайбы, после чего был забит победный гол. Протест не был принят, так как ранее КХЛ указала на то, что судьи не остановили игру, так как шайба попала в Филиппи случайно.