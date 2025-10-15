Борис Игнатьев не понимает смысла возвращения Кононова в "Торпедо"

Специалист вернулся в московский клуб ровно два месяца спустя

Борис Игнатьев © Григорий Сысоев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Решение вернуть Олега Кононова на пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо" не поддается объяснению. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Торпедо" Борис Игнатьев.

В среду "Торпедо" объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба. Вместо него назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.

"Мне кажется, что там люди без головы работают, одни эмоции. Как можно принять решение, подумав, взвесив, наверное, так должно быть в любом производстве. А футбол требует особого подхода к выбору как игроков, так и тех людей, которые будут вооружать их на результат, - сказал Игнатьев. - Просто непонятно. Откуда эти люди? Назначали Парфенова, подписали контракт, а потом возвращают Кононова. Как команда на это отреагирует, что команда подумает? Я вообще понять и принять это никак не могу".