Избежал антирекорда. Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Форвард отличился в матче с "Миннесотой"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин только в пятом матче нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Миннесотой" открыл счет голам. Таким образом, он избежал антирекорда по количеству игр без заброшенных шайб со старта сезона.

До игры в ночь субботу в активе Овечкина было только две голевые передачи.

"Что касается заброшенной шайбы, то в предыдущих матчах у меня практически не было моментов. Но иногда нужно просто потерпеть. Я дождался своего гола, и надеюсь развить это в следующих играх", - приводит слова Овечкина пресс-служба "Вашингтона".

Игра с "Миннесотой" стала третьей для тройки Овечкин - Дилан Строум - Энтони Бовилье. Строум открыл счет в игре с "Миннесотой" с передачи Овечкина. Всего это звено оформило три гола команды, а Строум набрал четыре очка.

"Он отличный плеймейкер, но вы же видите, что он также может забивать голы, которых он заслуживает", - сказал Овечкин о Строуме.

У Капризова "-1"

Долгожданный гол россиянина случился на второй минуте третьего периода при счете 2:1 в пользу хозяев. Строум выиграл вбрасывание на Овечкина, и тот в касание кистевым броском переправил шайбу в ворота с рикошетом от штанги.

"Это был важный момент. Игра все еще была напряженной, хотя мы контролировали ход матча. Я думаю, что третий гол просто успокоил команду. Потому что, когда ты играешь очень хорошо, ведешь в счете всего на один гол и чувствуешь, что должен вести в два или три, в игре может произойти что угодно. Так что в тот момент это был важный гол", - сказал главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, слова которого приводит портал RMNB.

В поединке двух отечественных суперзвезд Овечкин переиграл Кирилла Капризова, который нанес по воротам только один бросок и заработал показатель полезности "-1". Овечкин избежал обновления личного антирекорда по количеству матчей на старте сезона без голов. Капитан "Вашингтона" трижды в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона.

Гол в ворота "Миннесоты" стал 898-м в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах - в апреле он стал рекордсменом по количеству шайб в регулярных сезонах, обогнав Уэйна Гретцки (894). Шайба стала для Овечкина 567-й в формате игры "5 на 5". Россиянин по этому показателю обошел Горди Хоу и уступает только Гретцки (617).