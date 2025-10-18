Футболист Барко рассказал, что счастлив в "Спартаке"

Ранее появилась информация, что аргентинский полузащитник хочет вернуться на родину

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко счастлив быть игроком красно-белых. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее портал Infierno Rojo сообщил, что Барко хочет вернуться в аргентинский "Индепендьенте" в декабре.

"Повторюсь, я в "Спартаке", и я очень счастлив. Стараюсь как можно больше делать от меня зависящее. Это клуб с большой историей. И мне здесь очень нравится", - сказал Барко.

Также полузащитник прокомментировал результат матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги, в котором "Спартак" дома сыграл вничью с "Ростовом", а единственный гол красно-белых забил Барко. "В целом это была позитивная ничья. Довольно рано остались в меньшинстве, но команда не сдалась, продолжала атаковать. Поэтому да, результат скорее позитивный", - сказал он.