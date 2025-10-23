Бесчеловечное обращение. Россияне не выступят на зимней Паралимпиаде

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Luigi Costantini

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на зимних Паралимпийских играх в Италии в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

Как пояснил глава МПК Эндрю Парсонс, российские спортсмены не могут участвовать в отборочных соревнованиях по лыжным видам спорта, биатлону и керлингу из-за решений соответствующих международных федераций. Они имеют возможность участвовать в соревнованиях по следж-хоккею, однако состав команд на паралимпийский турнир уже определен.

Читайте также

Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года

27 сентября МПК полностью восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Восстановление означает, что россияне могут участвовать с флагом и гимном на Паралимпиадах и турнирах по тем видам спорта, где функции международных федераций выполняет МПК. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу стал первым спустя долгое время, где отечественные паралимпийцы выступили с государственными символами, однако в зимних видах пока такого добиться не удалось.

"МПК признал беспомощность"

Глава ПКР Павел Рожков в беседе с ТАСС рассказал о том, что организация провела общение с представителями МПК по поводу возможного приглашения российских спортсменов на Паралимпиаду, но пока ответов не получила. Также он заявил, что ПКР будет бороться за права своих спортсменов до самого конца.

"Озвученная ситуация с допуском российских и белорусских спортсменов - прямое следствие решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, - сказал Рожков. - Сегодня утром мы общались с сотрудниками Международного паралимпийского комитета по поводу возможности участия атлетов по двусторонним приглашениям, но на этот вопрос конкретного ответа мы не получили. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать. Таким образом, надежда на участие в Играх хоть и минимальная, но еще остается. Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки, ПКР будет бороться до конца".

Читайте также

В ПКР намерены до последнего бороться за участие спортсменов в Паралимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова отметила, что решение не допускать спортсменов является политизированным. "Никто уже не сомневается, что спорт - это политика, и серьезная политика, - сказала Громова ТАСС. - Главное, чтобы наша команда была. Мы не выезжаем на международные соревнования, но нам нужны сборы, иначе мы откатимся далеко и надолго без централизованной подготовки. Когда-нибудь мы все равно выйдем на международный уровень, вот только когда? Уверена, доживем до этого".

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, МПК просто переложил ответственность с себя на международные федерации. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал недопуск российских паралимпийцев бесчеловечным.

"Это попросту бесчеловечно. Дали надежду своим решением, а потом просто ссылаются на решение международных федераций. Наши спортсмены всегда в топах, всегда составляли конкуренцию. И сейчас Международный паралимпийский комитет просто признал свою беспомощность", - сказал Свищев.

Учитывая позицию международных зимних федераций по участию россиян и давление на них со стороны таких стран, как Норвегия, Швеция и Финляндия, ожидать допуска хоть кого-то из россиян не стоит. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Италии.