Судейство довело всех. "Зенит" победил "Динамо" в матче РПЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре дня петербургский "Зенит" победил московское "Динамо" со счетом 2:1.

Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 43 418 зрителей. Как и ожидалось, у "Динамо" не смогли выступить многие футболисты из-за повреждений - это вратарь Андрей Лунев, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов и Антон Миранчук, из-за перебора желтых карточек не сыграл полузащитник Даниил Фомин. У "Зенита" из-за повреждений отсутствовали защитник Дуглас Сантос и нападающий Матео Кассьерра. У "Динамо" пятый матч в сезоне провел 19-летний вратарь Курбан Расулов. Но обе команды остались недовольны работой главного арбитра встречи Алексея Сухого.

У "Динамо" мяч забил бразильский вингер Бителло. В начале голевой атаки нападающий гостей Эль-Мехди Маухуб после контакта отнял мяч у Андрея Мостового, но видеоассистенты рефери не стали вмешиваться в эпизод. У "Зенита" забили Мостовой и Густаво Мантуан. В конце матча Сухой удалил вратаря "Динамо" Расулова, но после просмотра видеоповтора изменил решение, показав голкиперу желтую карточку.

Первым о недовольстве судейством заявил главный тренер "Динамо" Валерий Карпин. "Я никогда практически не [бываю] доволен работой судьи. Трактовка эпизодов, как всегда, в две стороны часто [решения принимаются] по-разному, - сказал Карпин журналистам. - По-моему, [главный тренер "Зенита"] Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен, это нужно умудриться, чтобы всех вывести из себя. И игра такая была, на поле футболисты заводились. Но клубы и федерации пускай разбираются, кто с этим должен разбираться, вопрос не ко мне".

Семак поддержал коллегу из "Динамо" и высказал непонимание по забитому мячу бело-голубых. "Но фол был при моменте, когда нам забивали гол. Посмотрите повтор, там видно, как икроножная мышца ударяет сзади по икроножной, Мостовой падает, - сказал Семак журналистам. - Арбитр даже не пошел смотреть. Пускай посмотрит, потом скажет, что недостаточный контакт, в похожих ситуациях будут действовать так же. Тут же следующий момент, он свистит после касания. Многие моменты остаются без ответа, это не сюрприз для нас".

Игра по качеству была хорошей

Карпин, несмотря на поражение, не стал критиковать игру "Динамо". "При том, как играли, могли добиться положительного результата. Связываю небольшое количество ударов в створ с игрой команды. Я поблагодарил ребят за игру, понятно, что мы не пробили 28 ударов, но мы и не играли против команды из Второй лиги. В том эпизоде с красной карточкой Расулов рисковал, да, защитники еще не проиграли позицию. Но это второй матч [в чемпионате], он свои ошибки должен совершить, я думаю, что очень неплохой матч провел", - сказал главный тренер бело-голубых.

Семаку тоже понравилась игра своих подопечных. "Хорошая игра с точки зрения качества игры, результата, уверенно смотрелись. Результат, наверное, не тот, который бы позволил расслабиться в конце, - сказал Семак. - Эмоциональный, непростой матч, но ребята хорошо сыграли в обороне и атаке, заслуженно победили".

Автор забитого мяча Мантуан считает победу "Зенита" важной с точки зрения борьбы за первое место в РПЛ. "Очень важная победа. Очень нужна она была для того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате, - сказал он журналистам. - И думаю, что сегодня все справились отлично, хорошо сделали свою работу. И поэтому всех поздравляю. Командная победа над очень сильным соперником. Волевая, трудовая".

"Зенит" не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского "Ахмата" в четвертом туре (0:1). "Динамо" не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей. Петербургская команда набрала 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. В следующем туре "Зенит" 1 ноября на своем поле встретится с московским "Локомотивом".

"Динамо" с 16 очками располагается на 9-й позиции. В следующем туре бело-голубые 1 ноября на выезде сыграют с казанским "Рубином".

"Краснодар" вернулся на первое место

В первом матче игрового дня московский "Локомотив", лидировавший перед началом этого тура, на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" со счетом 1:1. Встреча прошла в Саранске из-за подготовки стадиона в Самаре, где "Акрон" проводит домашние матчи, к форуму "Россия - спортивная держава". В составе железнодорожников гол забил Сесар Монтес, у тольяттинцев отличился Жилсон Беншимол. Забивший мяч Монтес получил желтую карточку, он пропустит игру с "Зенитом", так как предупреждение стало для него четвертым в сезоне.

"Локомотив" остался единственной командой, которая не проигрывает в текущем сезоне РПЛ. У железнодорожников 7 побед и 6 ничьих в 13 матчах чемпионата России. "Локомотив" с 27 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Акрон" набрал первые очки в противостоянии с "Локомотивом" в истории. Тольяттинская команда с 12 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре "Акрон" 1 ноября на выезде встретится с "Ростовом".

Ничья "Локомотива" помогла "Краснодару". Краснодарская команда в воскресенье дома обыграла "Рубин" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Са. "Краснодар" набрал 29 очков и стал единоличным лидером таблицы РПЛ. Краснодарская команда довела серию из побед до трех матчей. В следующем туре "быки" 2 ноября дома сыграют с московским "Спартаком". "Рубин" с 18 очками располагается на 7-й позиции.

Также в воскресенье "Пари Нижний Новгород" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 0:0. "Пари НН" прервал серию из семи поражений во всех турнирах, также эта ничья стала для команды первой в текущем сезоне РПЛ при 10 поражениях и 2 победах. "Пари НН" с 7 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" с 24 очками располагается на 5-й позиции. В следующем туре нижегородцы 31 октября на выезде встретятся с ЦСКА, балтийцы 2 ноября примут грозненский "Ахмат".

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день "Спартак" дома победил "Оренбург" (1:0), махачкалинское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ростовом" (1:1), ЦСКА на своем поле оказался сильнее "Крыльев Советов" (1:0). Тур завершится 27 октября, в этот день "Ахмат" дома сыграет с "Сочи".