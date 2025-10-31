"Самым сложным было толкать БТР". Как игроки "Сочи" побывали на базе спецназа

Капитан "Сочи" Павел Дедунов рассказал ТАСС о пользе подобных мероприятий для поднятия командного духа

Хоккеисты "Сочи" © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поездка на базу одного из подразделений специального назначения должна помочь хоккеистам "Сочи" сплотиться и выправить непростое турнирное положение команды. Такое мнение ТАСС высказал капитан и нападающий команды Павел Дедунов.

Игроки "Сочи" несколько дней назад побывали на базе спецназа, что является частью командного сплочения. Во время визита хоккеисты, в частности, толкали БТР и преодолевали полосы препятствий.

"Наверное, больше всего было интересно, как надо оказывать первую медицинскую помощь. В любой ситуации такое имеет место быть, и нужны знания, чтобы правильно такую помощь оказать, - рассказал Дедунов. - Потому что от этого зависит чья-то жизнь: твоя, твоего друга, еще кого-то. Думаю, что сохранить чью-то жизнь - это самое главное. Самым сложным же физически было толкать БТР. Его непросто сдвинуть с места, плюс это все делается одним действием, а не так, что кто хочет, тот и толкает. Опять же смысл в том, что нужно действовать командой, сообща".

Также игроки могли ознакомиться с разными видами оружия (пистолеты, автоматы), которые им показывали сотрудники спецназа. Дедунов отметил, что для него не было необычным держать в руках оружие.

"Я сам был в Ижевске, стрелял из автомата Калашникова, только одиночными выстрелами. Из пистолетов стрелял тоже достаточно неплохо. Оружие держал, в мишени попадал", - вспомнил он.

Как это может помочь хоккеистам "Сочи" в сезоне

Хоккеист рассказал, что во время этого мероприятия было общение и с участниками специальной военной операции.

"У меня много знакомых, которые там находятся. Я прекрасно знаю, что это за люди, кто они и чего они стоят. Это обычные граждане нашей большой родины с разных мест, маленьких городков. У них такая обязанность. У меня только подтвердилось, что такие ребята являются мужественными, от них идет сильная энергия. Я в этом только убедился", - сказал Дедунов.

Поездка на базу спецназа для ряда игроков "Сочи" могла стать неожиданной, согласился хоккеист. "Ходили слухи, что мы поедем в такое необычное место, где закаляется дух, чтобы проникнуться работой ребят, поддержать их, а они поддержат нас. Ну и был посыл, что никогда не надо сдаваться, потому что ситуации бывают непростые и в жизни, и на площадке, надо быть сильным духом. Наверное, с этим и была связана наша поездка в это место. Было общение с определенным кругом лиц, участвовавшим в СВО. Они узнали о нас какие-то моменты, мы - у них", - отметил он.

"Сочи" с поражениями в последних девяти матчах занимает последнее место в общей таблице регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и подобные мероприятия могут быть полезны для команды, чтобы она смогла переключиться и вернуться в соревновательный процесс психологически отдохнувшей, считает Дедунов.

"Психологически непросто проигрывать матч за матчем, все равно все об этом думают - кто больше, кто меньше. Это все прокручивается в голове, когда садишься в автобус, все это накапливается, думаешь об этом по вечерам. И как раз такие вещи неформального характера тебя оттуда достают, ты немного отходишь от этого, начинаешь по-другому думать, мыслить широко. Думаю, через такие вещи команда и может выйти из кризиса", - пояснил игрок.

Следующий матч в КХЛ "Сочи" проведет 2 ноября дома со "Спартаком".