Остановка близка. "Зенит" попробует прервать серию "Локомотива" без поражений

Матч 14-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск

Александр Сильянов ("Локомотив") и Густаво Мантуан ("Зенит") © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В центральной встрече дня петербургский "Зенит" примет столичный "Локомотив".

Матч пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск. "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Зенит" располагается на 4-й позиции с 26 очками. "Локомотив" остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне РПЛ (7 побед, 6 ничьих). "Зенит" потерпел единственное поражение от грозненского "Ахмата" (0:1) в августе.

Четырехкратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Заза Джанашия считает, что серия команды без поражений не прервется в матче с "Зенитом". "Фаворита в таких топ-матчах нет, потому что "Локомотив" и "Зенит" хорошо играют в РПЛ в этом сезоне, отличные футболисты в обоих составах, - сказал Джанашия ТАСС. - Но я уверен, что лучше всех себя в этой игре проявит полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. В целом "Локомотив" очень здорово играет с сильными соперниками в этом сезоне. Надеюсь, что с "Зенитом" получится еще лучше. Посмотрел статистику: выиграли у ЦСКА, "Спартака", "Динамо", "Краснодара". Поэтому мне кажется, что серия "Локомотива" без поражений сохранится".

"Зенит" в этой игре не сможет рассчитывать на нападающего Матео Кассьерру, капитана и защитника Дугласа Сантоса и защитника Арсена Адамова, которые пропустят встречу из-за повреждений. У "Локомотива" из-за перебора желтых карточек не сыграет один из основных защитников Сесар Монтес. В последний раз "Локомотив" обыграл на выезде "Зенит" в матче РПЛ 24 сентября 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. "Зенит" же на своем поле в последний раз обыграл "Локомотив" 30 июля 2022 года (5:0).

У "Локомотива" хорошо выступают в этом сезоне Батраков и нападающий Дмитрий Воробьев, которые забили в РПЛ 10 и 7 мячей соответственно. У "Зенита" самыми забивными являются полузащитники Максим Глушенков (6) и Андрей Мостовой (5). На этой неделе стало известно, что Мостового 23 октября хотели похитить, однако он отбился. Футболист после этого инцидента забил гол в ворота московского "Динамо" (2:1).

В одной из первых встреч субботы казанский "Рубин" дома сыграет с московским "Динамо", матч начнется в 17:45 мск. Казанцы с 18 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, динамовцы с 16 баллами располагаются на 8-й позиции.

В параллельном матче махачкалинское "Динамо" примет самарские "Крылья Советов". Самарцы не могут победить в РПЛ в последних пяти матчах, махачкалинцы не выигрывают в чемпионате России на протяжении шести игр. "Крылья Советов" с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо", набрав 11 очков, располагается на 13-й позиции.

В другом матче "Ростов" дома сыграет с тольяттинским "Акроном", встреча начнется в 20:15 мск. Ростовчане с 15 очками располагаются на 10-й позиции в таблице чемпионата, серия без поражений в РПЛ у команды насчитывает восемь матчей. "Акрон" немного выправил свое положение, команда не проигрывает в чемпионате на протяжении трех встреч и занимает 12-е место, набрав 12 очков.

Программа 14-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день ЦСКА дома обыграл "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 и вышел на первое место в таблице РПЛ. 2 ноября состоятся игры "Оренбург" - "Сочи", "Балтика" - "Ахмат" и "Краснодар" - "Спартак".