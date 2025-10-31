Батраков против Глушенкова. Что ждать от центрального матча тура РПЛ

Игра между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 1 ноября в Петербурге

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Матч 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом" является важным с точки зрения борьбы за чемпионство. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Заза Джанашия.

Игра пройдет 1 ноября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Встречи на стадионе осенью проходят при закрытой крыше, поэтому погода не имеет значения. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 13 матчах. "Зенит" с 26 очками располагается на четвертой позиции.

Об ожиданиях от матча

Я уверен, что матч будет отличным, встречаются топ-клубы нашего чемпионата "Локомотив" и "Зенит". Думаю, что будет красивый и яркий футбол, потому что обе команды выступают довольно хорошо в этом сезоне РПЛ. Поэтому ожидаю хорошей игры от футболистов двух команд. Мне кажется, что обязательно сыграют результативно. Футбол в целом не футбол без голов, мне бы хотелось, чтобы было много голов в этом матче. Это нужно для болельщиков. Но, конечно, хочется, чтобы "Локомотив" забил больше, чем "Зенит". С "Зенитом" всегда очень интересно играть другим командам, будет отличный красивый футбол.

"Локомотив" останется без поражений

Фаворита в таких топ-матчах нет, потому что "Локомотив" и "Зенит" почти равно хорошо играют в РПЛ в этом сезоне, отличные футболисты в обоих составах. Но я уверен, что лучше всех себя в этой игре проявит полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. В целом "Локомотив" очень здорово играет с сильными соперниками в этом сезоне. Надеюсь, что с "Зенитом" получится еще лучше. Посмотрел статистику, выиграли у ЦСКА, "Спартака", "Динамо", "Краснодара". Поэтому мне кажется, что серия "Локомотива" без поражений сохранится.

Можно сказать, что это почти чемпионская игра. Когда выигрываешь у сильнейших команд, то почти одной ногой чемпион. Поэтому с "Зенитом" нельзя терять очки ни в коем случае.

Противостояние Батраков - Глушенков

Я не думаю, что у "Зенита" что-то глобально изменится в отсутствие Матео Кассьерры, Арсена Адамова и Дугласа Сантоса. У "Локомотива" из-за перебора желтых карточек не сыграет один из основных защитников Сесар Монтес, но мне кажется, что тоже не будет в этом проблем. У "Зенита" большая скамейка запасных, они смогут найти замену. А "Локомотиву" нужно заменить только одного футболиста. Уверен, что проблем у команды не будет.

Из "Локомотива" буду активно следить за Алексеем Батраковым, Сергеем Пиняевым и нападающим Дмитрием Воробьевым, который хорошо забивает. Все трое должны сыграть здорово, сзади у железнодорожников тоже нормально, главное - забить. Вообще, "Локомотиву" в матче с "Зенитом" нужно активно играть в атаке, потому что с этой командой сзади сидеть бесполезно. У "Зенита" выделяется полузащитник Максим Глушенков, который ранее выступал за "Локомотив". Он сейчас находится в действительно хорошей форме. Конечно, может быть интересно для всех противостояние Батраков - Глушенков. Но мне кажется, что Батраков сыграет лучше Глушенкова в этом матче, мне бы так и хотелось.

Перспективы команд

"Локомотив" в этом сезоне сильно прибавил, команда может бороться за чемпионство. Только бывают нелепые потери очков, когда вели 2:0, становилось 2:2. Но это можно отрегулировать, чтобы так не пропускать. Пока этого не достает, но это можно устранить. А так чисто чемпионская команда. В "Локомотиве" выступают много футболистов сборной России, Батраков и Воробьев забивают много мячей, надеюсь, что смогут и сейчас забить. Чтобы матч был точно результативным. Но у "Зенита" тоже хорошая команда с отличными футболистами, которые могут влиять на ход игры.