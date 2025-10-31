Три россиянки сыграют на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Турнир пройдет в Эр-Рияде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер © Clive Brunskill/ Getty Images

ТАСС, 1 ноября. Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) стартует в субботу. Соревнования пройдут в Эр-Рияде.

Турнир пройдет в двух разрядах: одиночном и парном. В каждый из них отбор шел по набранным очкам в течение всего сезона. В одиночном разряде в группе Штеффи Граф сыграют белоруска Арина Соболенко, американки Коко Гауфф, Джессика Пегула и итальянка Жасмин Паолини. В группе Серены Уильямс выступят полька Ига Свёнтек, американки Аманда Анисимова, Мэдисон Киз и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Рыбакина квалифицировалась на турнир последней, опередив в конце отбора россиянку Мирру Андрееву. Андреева может принять участие в турнире, если кто-то из участниц снимется.

При этом россиянка вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер отобралась на парный турнир. Они сыграют в группе Лизель Хубер, их соперницами будут чешки Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадка Габриэла Дабровски, венгерка Тимея Бабош и бразильянка Луиза Стефани.

В группе Мартины Навратиловой сыграют победительницы Уимблдона россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс. Им будут противостоять итальянки Сара Эррани и Паолини, Сэ Шувэй из Тайваня и представительница Латвии Елена Остапенко, американка Эйжа Мухаммад и Деми Схюрс из Нидерландов. В 2022 году Кудерметова и Мертенс выигрывали Итоговый турнир WTA.

"Россиянки могут обыграть любого"

По мнению экспертов, явными фаворитами турнира являются Соболенко и Свёнтек. Заслуженный тренер России Виктор Янчук отдает больше предпочтения белоруске, так как она лучше играет на быстрых кортах.

"Я думаю, что Соболенко будет главным претендентом на победу, весь год она играла мощнее всех. По силе и уровню игры она выше всех своих соперниц, но она в ответственный момент может заволноваться. Когда она нервничает, она допускает очень много ошибок, и этим соперницы иногда пользуются", - сказал Янчук в беседе с ТАСС.

По мнению победителя двух турниров Большого шлема в миксте Андрея Ольховского, за победу может побороться еще и Рыбакина. "Рыбакина в последний месяц показывала очень хорошую игру, и неслучайно вырвала путевку на Итоговый турнир. Конечно, основные претенденты - это Соболенко и Свёнтек, но Рыбакину не стоит сбрасывать со счетов", - считает Ольховский.

Комментируя стартовые расклады в парном турнире, он отметил, что сейчас в женском теннисе многие пары по уровню примерно равны, поэтому победителя турнира можно только угадать, но не спрогнозировать. "Первая группа выглядит плотнее, но обоим дуэтам, где играют наши спортсменки, по силам выйти в полуфинал. Многое будет зависеть от психологического настроя, хорошей подачи и немного от везения", - отметил собеседник агентства.

Янчук считает, что российские теннисистки могут обыграть любого соперника. "Парные матчи - это всегда немного лотерея, но наши девушки играли в этом году хорошо, поэтому могут обыграть абсолютно любого соперника. Я думаю, больше шансов у Кудерметовой с Мертенс, потому что они более опытные, выигрывали ранее Итоговый турнир и Уимблдон в этом году", - сказал он.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и завершится 8 ноября. Его призовой фонд - $15,5 млн. Действующей победительницей в одиночном разряде является Гауфф, в парном - Дабровски и Рутлифф.