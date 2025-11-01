Главы федераций обратились к Мишустину по финансированию детского спорта

В письме на имя премьер-министра отмечается, что с 2019 года система целевых отчислений букмекеров стала одной из ключевых опор развития массового, детского-юношеского и адаптивного спорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Миридонов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Руководители спортивных федераций в коллективном письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина обратили внимание на риски сокращения инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт из-за законопроекта Минфина, который изменяет систему налогообложения букмекерской деятельности. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Среди подписантов главы Российского футбольного союза Александр Дюков, Федерации хоккея России Владислав Третьяк, Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, Федерации триатлона России Ксения Шойгу, Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров, Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, Федерации каноэ России Евгений Архипов, Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

В письме отмечается, что с 2019 года система целевых отчислений букмекеров стала одной из ключевых опор развития массового, детского-юношеского и адаптивного спорта. Благодаря принятым в 2017 году поправкам к федеральному закону о регулировании азартных игр букмекеры направляют часть выручки на поддержку спортивных организаций. "С 2019 года организаторы азартных игр обязаны делать целевые отчисления на развитие массового, детско-юношеского, адаптивного спорта, а также на поддержку спортсменов и федераций по видам спорта. База отчислений - выручка букмекера за квартал от приема ставок на официальные спортивные соревнования", - говорится в обращении.

По данным федераций, за 2024 год сумма таких отчислений превысила 35 млрд рублей. Их распределением занимается созданный по поручению президента России Российский спортивный фонд, который с 2026 года будет работать на конкурсной основе и направлять средства на развитие массового, детского и адаптивного спорта. Авторы обращения подчеркивают, что предложенные Минфином изменения - введение нового налога в 5% от суммы ставок и повышение налога на прибыль букмекеров до 25% - приведут к резкому росту издержек легальных операторов.

"Это создает риски уменьшения объемов финансового участия букмекеров в развитии спорта как за счет сокращения базы для целевых отчислений, так и за счет вероятного сокращения прямых контрактов со спортивными объединениями", - говорится в документе.

На данный момент, по данным федераций, вклад букмекеров в бюджеты спортивных организаций достигает от 10% до 80% в зависимости от вида спорта. Общий объем прямых контрактов букмекерских компаний с федерациями превышает 50 млрд рублей в год, а совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается более чем в 90 млрд рублей. Руководители федераций подчеркивают, что сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров. Авторы письма просят Михаила Мишустина при рассмотрении Госдумой законопроекта во втором чтении учесть необходимость сохранения действующего механизма целевых отчислений и стабильного финансирования детско-юношеского спорта, как одного из важнейших направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта.